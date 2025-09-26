L’IPC hors Alimentation et Energie a/a traduit les variations des prix des marchandises et services achetés par les ménages au Japon. L’indice évalue la variation des prix au cours du mois donné par rapport au mois précédent du point de vue du consommateur. Le calcul comprend les marchandises et services qui caractérisent les dépenses des ménages, mais ne comprend pas les taxes ou les primes d’assurance sociale. Les prix des denrées alimentaires et de l’énergie ont été exclus de l’indice en raison de la forte volatilité.

Cet indice est utilisé pour mesurer l’inflation et le développement économique du pays.

Une croissance supérieure aux prévisions est considérée comme un plus pour le yen japonais. L’IPC est une série chronologique des fluctuations des prix, y compris les prix des marchandises et services achetés par les ménages à l’échelle nationale. En d’autres termes, la structure de consommation du ménage est fixée à une valeur fixe, et l’indicateur traduit les variations des dépenses pour la consommation fixe, qui sont liées aux fluctuations des prix.

Le poids de chaque élément utilisé dans le calcul de l’indice est basé sur les résultats de l’enquête auprès des ménages menée par le Bureau du Ministère de l’Intérieur et des Statistiques. Les prix des articles sont les prix de détail étudiés par l’enquête sur les prix de détail menée par le Bureau des Statistiques. Les résultats servent de base à diverses mesures économiques et révisions des retraites.

Dernières valeurs: