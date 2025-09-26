CalendrierSections

Indice des prix à la consommation (IPC) du Japon hors Alimentation et énergie a/a (Japan Consumer Price Index (CPI) excl. Food and Energy y/y)

Pays :
Japon
JPY, Yen japonais
Source
Bureau de statistiques (Statistics Bureau)
Secteur
Prix
Moyen 3.3% 3.5%
3.4%
Dernière publication Importance Réel Prévision
Précédent
3.3%
3.3%
Prochaine publication Réel Prévision
Précédent
L’IPC hors Alimentation et Energie a/a traduit les variations des prix des marchandises et services achetés par les ménages au Japon. L’indice évalue la variation des prix au cours du mois donné par rapport au mois précédent du point de vue du consommateur. Le calcul comprend les marchandises et services qui caractérisent les dépenses des ménages, mais ne comprend pas les taxes ou les primes d’assurance sociale. Les prix des denrées alimentaires et de l’énergie ont été exclus de l’indice en raison de la forte volatilité.

Cet indice est utilisé pour mesurer l’inflation et le développement économique du pays.

Une croissance supérieure aux prévisions est considérée comme un plus pour le yen japonais. L’IPC est une série chronologique des fluctuations des prix, y compris les prix des marchandises et services achetés par les ménages à l’échelle nationale. En d’autres termes, la structure de consommation du ménage est fixée à une valeur fixe, et l’indicateur traduit les variations des dépenses pour la consommation fixe, qui sont liées aux fluctuations des prix.

Le poids de chaque élément utilisé dans le calcul de l’indice est basé sur les résultats de l’enquête auprès des ménages menée par le Bureau du Ministère de l’Intérieur et des Statistiques. Les prix des articles sont les prix de détail étudiés par l’enquête sur les prix de détail menée par le Bureau des Statistiques. Les résultats servent de base à diverses mesures économiques et révisions des retraites.

Dernières valeurs:

données réelles

Prévision

Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deIndice des prix à la consommation (IPC) du Japon hors Alimentation et énergie a/a (Japan Consumer Price Index (CPI) excl. Food and Energy y/y)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision ​de l’indicateur économique pour les dates indiquées

Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils ​des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.

Date (GMT)
Référence
Réel
Prévision
Précédent
août 2025
3.3%
3.5%
3.4%
juil. 2025
3.4%
3.6%
3.4%
juin 2025
3.4%
3.4%
3.3%
mai 2025
3.3%
3.3%
3.0%
avr. 2025
3.0%
3.3%
2.9%
mars 2025
2.9%
3.0%
2.6%
févr. 2025
2.6%
2.6%
2.5%
janv. 2025
2.5%
2.5%
2.4%
déc. 2024
2.4%
2.6%
2.4%
nov. 2024
2.4%
2.2%
2.3%
oct. 2024
2.3%
1.9%
2.1%
sept. 2024
2.1%
1.8%
2.0%
août 2024
2.0%
1.6%
1.9%
juil. 2024
1.9%
2.2%
2.2%
juin 2024
2.2%
1.9%
2.1%
mai 2024
2.1%
2.2%
2.4%
avr. 2024
2.4%
2.7%
2.9%
mars 2024
2.9%
2.9%
3.2%
févr. 2024
3.2%
3.4%
3.5%
janv. 2024
3.5%
3.5%
3.7%
déc. 2023
3.7%
3.5%
3.8%
nov. 2023
3.8%
4.0%
4.0%
oct. 2023
4.0%
4.1%
4.2%
sept. 2023
4.2%
3.8%
4.3%
août 2023
4.3%
3.8%
4.3%
juil. 2023
4.3%
4.4%
4.2%
juin 2023
4.2%
4.9%
4.3%
mai 2023
4.3%
4.4%
4.1%
avr. 2023
4.1%
3.4%
3.8%
mars 2023
3.8%
3.4%
3.5%
févr. 2023
3.5%
3.4%
3.2%
janv. 2023
3.2%
3.2%
3.0%
déc. 2022
3.0%
2.9%
2.8%
nov. 2022
2.8%
2.7%
2.5%
oct. 2022
2.5%
1.9%
1.8%
sept. 2022
1.8%
2.0%
1.6%
août 2022
1.6%
1.7%
1.2%
juil. 2022
1.2%
0.6%
1.0%
juin 2022
1.0%
-0.1%
0.8%
mai 2022
0.8%
0.4%
0.8%
avr. 2022
0.8%
-0.9%
-0.7%
mars 2022
-0.7%
-1.1%
-1.0%
févr. 2022
-1.0%
-0.9%
-1.1%
janv. 2022
-1.1%
-0.7%
-0.7%
déc. 2021
-0.7%
-0.7%
-0.6%
nov. 2021
-0.6%
-0.6%
-0.7%
oct. 2021
-0.7%
-0.6%
-0.5%
sept. 2021
-0.5%
-0.2%
-0.5%
août 2021
-0.5%
0.1%
-0.6%
juil. 2021
-0.1%
-0.2%
-0.2%
12345
