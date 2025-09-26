Calendrier économique
Consommation privée t/t au Japon (Japan Private Consumption q/q)
|Bas
|0.4%
|0.2%
|
0.2%
|Dernière publication
|Importance
|Réel
|Prévision
|
Précédent
|-0.1%
|
0.4%
|Prochaine publication
|Réel
|Prévision
|
Précédent
La consommation privée t/t traduit la consommation finale totale des cours japonaises au cours du trimestre en cours par rapport au trimestre précédent. La consommation est considérée comme égale aux dépenses des ménages. Les données sont recueillies et publiées par l’Institut de Recherche Économique et Sociale, qui fait partie du Bureau du Conseil des Ministres.
Le calcul couvre tous les segments de la consommation privée tels que l’alimentation, les boissons alcoolisées et non alcoolisées, les vêtements, les loyers, l’entretien courant du ménage, les soins de santé, les services de télécommunication, les loisirs, etc. Cela comprend également les marchandises durables (tels que les automobiles), mais exclut les achats de logements par les ménages (ces achats sont inclus dans les statistiques sur l’investissement des ménages). L’indice sert d’indicateur de la croissance économique et de l’optimisme des consommateurs.
La consommation privée est la composante clé du PIB (qui comprend également les dépenses publiques, les coûts de toutes les entreprises et les exportations nettes). La consommation privée représente environ 60 % du PIB total du Japon.
En surveillant l’évolution de la consommation privée, les analystes peuvent prédire l’évolution du PIB national au cours du trimestre publié. En outre, la croissance du PIB étant favorable à l’économie, la croissance de la consommation privée, qui fait partie du PIB, peut avoir un impact favorable sur le yen japonais.
Dernières valeurs:
données réelles
Prévision
Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deConsommation privée t/t au Japon (Japan Private Consumption q/q)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision de l’indicateur économique pour les dates indiquées
Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.
