Calendrier économique
Banque du Japon (BoJ) Tankan perspectives de petites non-manufacturières (Bank of Japan (BoJ) Tankan Small Non-Manufacturing Outlook)
|Bas
|10
|6
|
9
|Dernière publication
|Importance
|Réel
|Prévision
|
Précédent
|8
|
10
|Prochaine publication
|Réel
|Prévision
|
Précédent
Tankan est une enquête statistique menée par la Banque du Japon sur la base de méthodes statistiques, qui vise à comprendre avec précision les tendances de l’entreprise à travers le pays et à contribuer à la bonne gestion de la politique monétaire. Tankan Small Non-Manufacturing Outlook traduit les prévisions des petites entreprises de services au Japon concernant le rythme de la croissance économique et le climat économique pour le prochain trimestre.
Il y a environ 3,8 millions de petites entreprises au Japon. Le sondage est mis en œuvre par écrit ou sous forme de questionnaire en ligne, trimestriel, pour environ 10 000 entreprises à travers le pays. Les personnes interrogées répondent aux conditions commerciales, l’offre et la demande, le volume des commandes, l’emploi, les bénéfices, etc. Les éléments de la question sont grossièrement divisés en « éléments de jugement » qui traduisent les jugements subjectifs de l’entreprise, « valeur des ventes » qui devrait être la valeur réelle de chiffres tels que les dépôts et les espèces, et « éléments de comptage » qui traduisent les valeurs du plan. Les personnes interrogées peuvent choisir parmi trois alternatives, Favorable, Pas si favorable, Défavorable.
Une indication plus élevée que prévue est considérée comme favorable pour les cours JPY, tandis que les valeurs inférieures sont généralement considérées comme défavorables.
Dernières valeurs:
données réelles
Prévision
Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deBanque du Japon (BoJ) Tankan perspectives de petites non-manufacturières (Bank of Japan (BoJ) Tankan Small Non-Manufacturing Outlook)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision de l’indicateur économique pour les dates indiquées
Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.
