Le PIB du Japon est calculé en utilisant plusieurs éléments, y compris la consommation privée, les dépenses publiques, le coût de toutes les entreprises et les exportations nettes du pays (exportation de marchandises et de services). La contribution des exportations nettes au PIB t/t traduit la variation en pourcentage de cette composante du PIB au cours du trimestre communiqué par rapport au trimestre précédent.

Les exportations nettes sont calculées comme la différence entre les exportations et les importations du pays, tandis que leur contribution au PIB est calculée comme la rapport de la croissance nette des exportations par rapport à la croissance du PIB.

Le Japon est la quatrième entreprise par les exportations, de sorte que les exportations du pays affectent la dynamique du PIB. La valeur nette favorable des exportations augmente le PIB, tandis qu’une valeur défavorable le diminue. Les analystes suivent les prochaines données sur les exportations, car elles pourraient suggérer une nouvelle variation du PIB pour le trimestre de référence.

Étant donné que la croissance du PIB est favorable à l’économie, la croissance de la contribution des exportations nettes au PIB peut avoir un impact favorable sur le yen japonais.

Dernières valeurs: