Calendrier économique
Contribution des exportations nettes du Japon au produit intérieur brut (PIB) t/t (Japan Net Exports Contribution to Gross Domestic Product (GDP) q/q)
|Moyen
|0.3%
|0.3%
|
0.3%
|Dernière publication
|Importance
|Réel
|Prévision
|
Précédent
|-0.7%
|
0.3%
|Prochaine publication
|Réel
|Prévision
|
Précédent
Le PIB du Japon est calculé en utilisant plusieurs éléments, y compris la consommation privée, les dépenses publiques, le coût de toutes les entreprises et les exportations nettes du pays (exportation de marchandises et de services). La contribution des exportations nettes au PIB t/t traduit la variation en pourcentage de cette composante du PIB au cours du trimestre communiqué par rapport au trimestre précédent.
Les exportations nettes sont calculées comme la différence entre les exportations et les importations du pays, tandis que leur contribution au PIB est calculée comme la rapport de la croissance nette des exportations par rapport à la croissance du PIB.
Le Japon est la quatrième entreprise par les exportations, de sorte que les exportations du pays affectent la dynamique du PIB. La valeur nette favorable des exportations augmente le PIB, tandis qu’une valeur défavorable le diminue. Les analystes suivent les prochaines données sur les exportations, car elles pourraient suggérer une nouvelle variation du PIB pour le trimestre de référence.
Étant donné que la croissance du PIB est favorable à l’économie, la croissance de la contribution des exportations nettes au PIB peut avoir un impact favorable sur le yen japonais.
Dernières valeurs:
données réelles
Prévision
Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deContribution des exportations nettes du Japon au produit intérieur brut (PIB) t/t (Japan Net Exports Contribution to Gross Domestic Product (GDP) q/q)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision de l’indicateur économique pour les dates indiquées
Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.
Widget de calendrier économique pour votre site web
Créez votre propre calendrier d’événements économiques. Pour ce faire, il suffit d’indiquer sa taille et sa période d’affichage. Vous pouvez utiliser librement ce widget sur vos sites Web. En retour, nous vous demandons de garder le code fourni inchangé.
Les données du calendrier sont fournies telles quelles. La fréquence et le calendrier des communiqués de presse économiques, ainsi que les valeurs des paramètres économiques peuvent changer à notre insu. Vous pouvez utiliser les informations fournies, mais vous acceptez tous les risques associés à la prise de décisions commerciales basées sur les données du calendrier.
Utilisez le plugin officiel pour les sites WordPress