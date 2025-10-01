Le nom officiel de Tankan est « l’enquête d’observation économique à court terme ». Il s’agit d’une enquête statistique menée par la Banque du Japon sur la base de la loi statistique, qui vise à comprendre avec précision les tendances des entreprises dans tout le pays et à contribuer à la gestion appropriée de la politique monétaire.

L’indice BoJ Tankan Large Non-Manufacturing indique le sentiment des grandes entreprises japonaises concernant le climat des affaires et la condition économique. Le calcul est basé sur une enquête menée auprès d’entreprises leaders du secteur, à l’exclusion du secteur financier. Les participants sont interrogés sur le climat des affaires, l’offre et la demande, les commandes, l’emploi, le revenu, les impôts et le statut du crédit. L’indice est utilisé dans l’évaluation de l’état du secteur des services.

Japan Bank a pris la forme d’une société spéciale et est plus fiable que l’enquête annoncée par le gouvernement.

L’indice annoncé par l’Étude Économique Nationale à Court Terme (Tankan) de la Banque du Japon est un indicateur qui détermine la situation globale de l’industrie japonaise des services. L’indice indique la santé du secteur non manufacturier. Un nombre supérieur à 0 indique une amélioration, mais un nombre inférieur à 0 indique une détérioration.

