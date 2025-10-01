CalendrierSections

Calendrier économique

Pays

Banque du Japon (BoJ) Tankan Indice des Grandes Industries non-manufacturières. (Bank of Japan (BoJ) Tankan Large Non-Manufacturing Index)

Pays :
Japon
JPY, Yen japonais
Source
Banque du Japon (Bank of Japan)
Secteur
Affaires
Moyen 34 32
34
Dernière publication Importance Réel Prévision
Précédent
34
34
Prochaine publication Réel Prévision
Précédent
  • Aperçu
  • Graphique
  • Historique
  • Widget

Le nom officiel de Tankan est « l’enquête d’observation économique à court terme ». Il s’agit d’une enquête statistique menée par la Banque du Japon sur la base de la loi statistique, qui vise à comprendre avec précision les tendances des entreprises dans tout le pays et à contribuer à la gestion appropriée de la politique monétaire.

L’indice BoJ Tankan Large Non-Manufacturing indique le sentiment des grandes entreprises japonaises concernant le climat des affaires et la condition économique. Le calcul est basé sur une enquête menée auprès d’entreprises leaders du secteur, à l’exclusion du secteur financier. Les participants sont interrogés sur le climat des affaires, l’offre et la demande, les commandes, l’emploi, le revenu, les impôts et le statut du crédit. L’indice est utilisé dans l’évaluation de l’état du secteur des services.

Japan Bank a pris la forme d’une société spéciale et est plus fiable que l’enquête annoncée par le gouvernement.

L’indice annoncé par l’Étude Économique Nationale à Court Terme (Tankan) de la Banque du Japon est un indicateur qui détermine la situation globale de l’industrie japonaise des services. L’indice indique la santé du secteur non manufacturier. Un nombre supérieur à 0 indique une amélioration, mais un nombre inférieur à 0 indique une détérioration.

Dernières valeurs:

données réelles

Prévision

Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deBanque du Japon (BoJ) Tankan Indice des Grandes Industries non-manufacturières. (Bank of Japan (BoJ) Tankan Large Non-Manufacturing Index)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision ​de l’indicateur économique pour les dates indiquées

Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils ​des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.

Date (GMT)
Référence
Réel
Prévision
Précédent
3 Q 2025
34
32
34
2 Q 2025
34
33
35
1 Q 2025
35
30
33
4 Q 2024
33
31
34
3 Q 2024
34
31
33
2 Q 2024
33
35
34
1 Q 2024
34
29
32
4 Q 2023
30
25
27
3 Q 2023
27
22
23
2 Q 2023
23
19
20
1 Q 2023
20
16
19
4 Q 2022
19
13
14
3 Q 2022
14
11
13
2 Q 2022
13
9
9
1 Q 2022
9
5
10
4 Q 2021
9
1
2
3 Q 2021
2
0
1
2 Q 2021
1
-3
-1
1 Q 2021
-1
-6
-5
4 Q 2020
-5
-15
-12
3 Q 2020
-12
-20
-17
2 Q 2020
-17
9
8
1 Q 2020
8
21
20
4 Q 2019
20
22
21
3 Q 2019
21
22
23
2 Q 2019
23
24
21
1 Q 2019
21
24
24
4 Q 2018
24
25
22
3 Q 2018
22
25
24
2 Q 2018
24
22
23
1 Q 2018
23
21
25
4 Q 2017
23
19
23
3 Q 2017
23
19
23
2 Q 2017
23
21
20
1 Q 2017
20
18
4 Q 2016
18
18
3 Q 2016
18
19
2 Q 2016
19
22
1 Q 2016
22
25
4 Q 2015
25
25
3 Q 2015
25
23
2 Q 2015
23
19
1 Q 2015
19
16
4 Q 2014
16
13
3 Q 2014
13
19
2 Q 2014
19
24
1 Q 2014
24
20
4 Q 2013
20
14
3 Q 2013
14
12
2 Q 2013
12
6
12
Exporter

Widget de calendrier économique pour votre site web

Créez votre propre calendrier d’événements économiques. Pour ce faire, il suffit d’indiquer sa taille et sa période d’affichage. Vous pouvez utiliser librement ce widget sur vos sites Web. En retour, nous vous demandons de garder le code fourni inchangé.

Les données du calendrier sont fournies telles quelles. La fréquence et le calendrier des communiqués de presse économiques, ainsi que les valeurs des paramètres économiques peuvent changer à notre insu. Vous pouvez utiliser les informations fournies, mais vous acceptez tous les risques associés à la prise de décisions commerciales basées sur les données du calendrier.

Utilisez le plugin officiel pour les sites WordPress

Utilisez le plugin officiel pour les sites WordPress

Télécharger
MQL5 Algo Trading Community
Type de widget
Langue
Thème de couleurs
Format de date
Taille
×
Affichez les informations
Période calendaire par défaut
Votre code d'intégration