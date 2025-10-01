Calendrier économique
Banque du Japon (BoJ) Tankan Indice des Grandes Industries non-manufacturières. (Bank of Japan (BoJ) Tankan Large Non-Manufacturing Index)
|Moyen
|34
|32
|
34
|Dernière publication
|Importance
|Réel
|Prévision
|
Précédent
|34
|
34
|Prochaine publication
|Réel
|Prévision
|
Précédent
Le nom officiel de Tankan est « l’enquête d’observation économique à court terme ». Il s’agit d’une enquête statistique menée par la Banque du Japon sur la base de la loi statistique, qui vise à comprendre avec précision les tendances des entreprises dans tout le pays et à contribuer à la gestion appropriée de la politique monétaire.
L’indice BoJ Tankan Large Non-Manufacturing indique le sentiment des grandes entreprises japonaises concernant le climat des affaires et la condition économique. Le calcul est basé sur une enquête menée auprès d’entreprises leaders du secteur, à l’exclusion du secteur financier. Les participants sont interrogés sur le climat des affaires, l’offre et la demande, les commandes, l’emploi, le revenu, les impôts et le statut du crédit. L’indice est utilisé dans l’évaluation de l’état du secteur des services.
Japan Bank a pris la forme d’une société spéciale et est plus fiable que l’enquête annoncée par le gouvernement.
L’indice annoncé par l’Étude Économique Nationale à Court Terme (Tankan) de la Banque du Japon est un indicateur qui détermine la situation globale de l’industrie japonaise des services. L’indice indique la santé du secteur non manufacturier. Un nombre supérieur à 0 indique une amélioration, mais un nombre inférieur à 0 indique une détérioration.
Dernières valeurs:
données réelles
Prévision
Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deBanque du Japon (BoJ) Tankan Indice des Grandes Industries non-manufacturières. (Bank of Japan (BoJ) Tankan Large Non-Manufacturing Index)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision de l’indicateur économique pour les dates indiquées
Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.
