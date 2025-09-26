Calendrier économique
Salaire réel au Japon a/a (Japan Real Wage y/y)
|Bas
|0.5%
|-2.3%
|
-0.8%
|Dernière publication
|Importance
|Réel
|Prévision
|
Précédent
|0.2%
|
0.5%
|Prochaine publication
|Réel
|Prévision
|
Précédent
Le salaire réel a/a est calculé comme le rapport de l’indice des salaires nominaux à l’indice des prix à la consommation, et traduit donc le volume de marchandises et de services qui peuvent être achetés pour le salaire nominal, c’est-à-dire qu’il traduit le pouvoir d’achat réel du salaire nominal. L’indice montre une variation en pourcentage du salaire réel au cours du mois en cours par rapport au même mois il y a un an.
Pour le calcul de l’indicateur, les données sur les salaires nominaux sont recueillies à partir de l’enquête mensuelle sur le travail menée par le ministère de la Santé, du Travail et du Bien-être auprès des entreprises de 5 salariés ou plus.
Contre une hausse inflationniste, les salaires réels peuvent baisser même si les salaires nominaux augmentent. Une baisse de la valeur de l’indice indique une baisse du pouvoir d’achat de la population. La réduction de la consommation, à son tour, est considérée comme un facteur défavorable pour l’économie nationale. Par conséquent, la baisse de l’indice peut affecter défavorablement les cours du yen japonais, tandis que la croissance de l’indice est considérée comme favorable pour la monnaie nationale.
Dernières valeurs:
données réelles
Prévision
Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deSalaire réel au Japon a/a (Japan Real Wage y/y)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision de l’indicateur économique pour les dates indiquées
Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.
Widget de calendrier économique pour votre site web
Créez votre propre calendrier d’événements économiques. Pour ce faire, il suffit d’indiquer sa taille et sa période d’affichage. Vous pouvez utiliser librement ce widget sur vos sites Web. En retour, nous vous demandons de garder le code fourni inchangé.
Les données du calendrier sont fournies telles quelles. La fréquence et le calendrier des communiqués de presse économiques, ainsi que les valeurs des paramètres économiques peuvent changer à notre insu. Vous pouvez utiliser les informations fournies, mais vous acceptez tous les risques associés à la prise de décisions commerciales basées sur les données du calendrier.
Utilisez le plugin officiel pour les sites WordPress