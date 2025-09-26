Le salaire réel a/a est calculé comme le rapport de l’indice des salaires nominaux à l’indice des prix à la consommation, et traduit donc le volume de marchandises et de services qui peuvent être achetés pour le salaire nominal, c’est-à-dire qu’il traduit le pouvoir d’achat réel du salaire nominal. L’indice montre une variation en pourcentage du salaire réel au cours du mois en cours par rapport au même mois il y a un an.

Pour le calcul de l’indicateur, les données sur les salaires nominaux sont recueillies à partir de l’enquête mensuelle sur le travail menée par le ministère de la Santé, du Travail et du Bien-être auprès des entreprises de 5 salariés ou plus.

Contre une hausse inflationniste, les salaires réels peuvent baisser même si les salaires nominaux augmentent. Une baisse de la valeur de l’indice indique une baisse du pouvoir d’achat de la population. La réduction de la consommation, à son tour, est considérée comme un facteur défavorable pour l’économie nationale. Par conséquent, la baisse de l’indice peut affecter défavorablement les cours du yen japonais, tandis que la croissance de l’indice est considérée comme favorable pour la monnaie nationale.

Dernières valeurs: