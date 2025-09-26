Calendrier économique
Indice des prix du produit intérieur brut (PIB) a/a du Japon (Japan Gross Domestic Product (GDP) Price Index y/y)
|Moyen
|3.0%
|3.0%
|
3.0%
|Dernière publication
|Importance
|Réel
|Prévision
|
Précédent
|2.8%
|
3.0%
|Prochaine publication
|Réel
|Prévision
|
Précédent
L’indice des prix (déflateur) du PIB (produit intérieur brut) a/a mesure une variation des prix finaux de tous les marchandises produits dans le pays pour le trimestre spécifié par rapport au trimestre similaire de l’année précédente. Contrairement à l’indice des prix à la consommation, le déflateur du PIB ne comprend pas les prix à l’importation. Les données sont publiées deux mois après la période de référence.
Le PIB est une indication numérique de la puissance de l’économie nationale. Actuellement, le Japon est le troisième plus grand pays du classement du PIB mondial, après les États-Unis et la Chine.
L’indice des prix du PIB est considéré comme le principal indicateur de pression inflationniste et est le principal indicateur utilisé par les banques japonaises pour mesurer l’inflation. Étant donné que cet indice est le rapport entre le PIB nominal qui ignore les fluctuations des prix et le PIB réel, ce qui comprend les fluctuations des prix, l’indice des prix du PIB représente également le rapport des fluctuations des prix.
Lorsque le PIB nominal et le PIB réel sont identiques, les prix ne fluctuent pas plus que dans l’année normale. Lorsque les chiffres du PIB nominal sont supérieurs au PIB réel, l’inflation est susceptible d’être plus importante que celle de l’année de base, ce qui entraîne une hausse des prix. Dans le cas contraire, les prix baissent et la déflation se produit.
Dernières valeurs:
données réelles
Prévision
Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deIndice des prix du produit intérieur brut (PIB) a/a du Japon (Japan Gross Domestic Product (GDP) Price Index y/y)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision de l’indicateur économique pour les dates indiquées
Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.
Widget de calendrier économique pour votre site web
Créez votre propre calendrier d’événements économiques. Pour ce faire, il suffit d’indiquer sa taille et sa période d’affichage. Vous pouvez utiliser librement ce widget sur vos sites Web. En retour, nous vous demandons de garder le code fourni inchangé.
Les données du calendrier sont fournies telles quelles. La fréquence et le calendrier des communiqués de presse économiques, ainsi que les valeurs des paramètres économiques peuvent changer à notre insu. Vous pouvez utiliser les informations fournies, mais vous acceptez tous les risques associés à la prise de décisions commerciales basées sur les données du calendrier.
Utilisez le plugin officiel pour les sites WordPress