L’indice des prix (déflateur) du PIB (produit intérieur brut) a/a mesure une variation des prix finaux de tous les marchandises produits dans le pays pour le trimestre spécifié par rapport au trimestre similaire de l’année précédente. Contrairement à l’indice des prix à la consommation, le déflateur du PIB ne comprend pas les prix à l’importation. Les données sont publiées deux mois après la période de référence.

Le PIB est une indication numérique de la puissance de l’économie nationale. Actuellement, le Japon est le troisième plus grand pays du classement du PIB mondial, après les États-Unis et la Chine.

L’indice des prix du PIB est considéré comme le principal indicateur de pression inflationniste et est le principal indicateur utilisé par les banques japonaises pour mesurer l’inflation. Étant donné que cet indice est le rapport entre le PIB nominal qui ignore les fluctuations des prix et le PIB réel, ce qui comprend les fluctuations des prix, l’indice des prix du PIB représente également le rapport des fluctuations des prix.

Lorsque le PIB nominal et le PIB réel sont identiques, les prix ne fluctuent pas plus que dans l’année normale. Lorsque les chiffres du PIB nominal sont supérieurs au PIB réel, l’inflation est susceptible d’être plus importante que celle de l’année de base, ce qui entraîne une hausse des prix. Dans le cas contraire, les prix baissent et la déflation se produit.

