Calendrier économique
Indice Markit des directeurs d’achat (PMI) des services au Japon (au Jibun Bank Japan Services Purchasing Managers Index (PMI))
|Moyen
|53.1
|52.5
|
53.6
|Dernière publication
|Importance
|Réel
|Prévision
|
Précédent
|52.6
|
53.1
|Prochaine publication
|Réel
|Prévision
|
Précédent
L’indice PMI Markit Services traduit le climat économique dans le secteur des services japonais. L’indice est calculé mensuellement sur la base de l’enquête auprès des dirigeants d’entreprises du secteur des services sur les ventes, le montant des commandes dans l’industrie, l’emploi et les prévisions. C’est l’un des indicateurs clés pour mesurer la confiance des grandes entreprises dans le développement économique du pays.
Les enquêtes PMI Markit sélectionnent des entreprises représentatives des principales industries de chaque pays et traduisant de manière appropriée les conditions commerciales. Les données de l’enquête sont acquises directement auprès de plus de 5 000 membres du personnel des achats et autres cadres. On pense que les enquêtes fournissent des informations sur les variations dans la conjoncture des entreprises plus tôt que d’autres indicateurs économiques. En outre, il est facile de comparer avec d’autres pays, car la même question est posée sur le même élément dans tous les pays / régions à étudier.
Cet indice tient compte de l’évolution des nouvelles commandes, des emplois et des prix, et constitue un indicateur de premier plan des tendances économiques.
Un indice plus élevé que prévu doit être considéré comme favorable/haussier pour le JPY, tandis qu’un indice plus bas que prévu doit être considéré comme défavorable/baissier pour le JPY.
Dernières valeurs:
données réelles
Prévision
Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deIndice Markit des directeurs d’achat (PMI) des services au Japon (au Jibun Bank Japan Services Purchasing Managers Index (PMI))l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision de l’indicateur économique pour les dates indiquées
Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.
Widget de calendrier économique pour votre site web
Créez votre propre calendrier d’événements économiques. Pour ce faire, il suffit d’indiquer sa taille et sa période d’affichage. Vous pouvez utiliser librement ce widget sur vos sites Web. En retour, nous vous demandons de garder le code fourni inchangé.
Les données du calendrier sont fournies telles quelles. La fréquence et le calendrier des communiqués de presse économiques, ainsi que les valeurs des paramètres économiques peuvent changer à notre insu. Vous pouvez utiliser les informations fournies, mais vous acceptez tous les risques associés à la prise de décisions commerciales basées sur les données du calendrier.
Utilisez le plugin officiel pour les sites WordPress