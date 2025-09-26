L’indice PMI Markit Services traduit le climat économique dans le secteur des services japonais. L’indice est calculé mensuellement sur la base de l’enquête auprès des dirigeants d’entreprises du secteur des services sur les ventes, le montant des commandes dans l’industrie, l’emploi et les prévisions. C’est l’un des indicateurs clés pour mesurer la confiance des grandes entreprises dans le développement économique du pays.

Les enquêtes PMI Markit sélectionnent des entreprises représentatives des principales industries de chaque pays et traduisant de manière appropriée les conditions commerciales. Les données de l’enquête sont acquises directement auprès de plus de 5 000 membres du personnel des achats et autres cadres. On pense que les enquêtes fournissent des informations sur les variations dans la conjoncture des entreprises plus tôt que d’autres indicateurs économiques. En outre, il est facile de comparer avec d’autres pays, car la même question est posée sur le même élément dans tous les pays / régions à étudier.

Cet indice tient compte de l’évolution des nouvelles commandes, des emplois et des prix, et constitue un indicateur de premier plan des tendances économiques.

Un indice plus élevé que prévu doit être considéré comme favorable/haussier pour le JPY, tandis qu’un indice plus bas que prévu doit être considéré comme défavorable/baissier pour le JPY.

