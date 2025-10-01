Tankan est une enquête statistique menée par la Banque du Japon sur la base de la loi statistique qui vise à comprendre avec précision les tendances des entreprises dans tout le pays et à contribuer à la gestion appropriée de la politique monétaire. L’indice BoJ Tankan Small Non-Manufacturing indique comment les entreprises de services évaluent le rythme de la croissance économique et le climat économique au cours de la période donnée.

Le Tankan étudie des éléments tout au long des activités de l’entreprise, y compris les valeurs réelles et prévues des plans d’affaires tels que les conditions commerciales de l’entreprise, le climat économique, les ventes, les revenus et les dépenses en capital.

L’enquête Tankan sur les conditions d’affaires est envoyée trimestriellement à environ 10 000 entreprises, qui sont interrogées sur les conditions commerciales, l’offre et la demande, le volume des commandes, l’emploi, les bénéfices, etc. On demande aux personnes interrogées de choisir une solution de rechange parmi trois comme meilleur descripteur des conditions en vigueur : (1) Favorable (2) Pas si favorable (3) Défavorable. L’enquête est publiée en fonction de la taille et du secteur de l’entreprise (Fabrication et Services).

Un nombre plus élevé que prévu doit être considéré comme favorable pour les cours JPY, tandis qu’une valeur inférieure est généralement considérée comme favorable.

