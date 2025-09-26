Markit Composite PMI est un rapport de synthèse mensuel concernant l’évolution des conditions de travail des entreprises privées dans les secteurs manufacturier et des services. L’indicateur est basé sur des enquêtes mensuelles auprès des directeurs des achats travaillant dans des entreprises privées japonaises.

Les directeurs des achats peuvent parfois suivre les variations dans les conditions du marché plus tôt que les autres salariés de l’entreprise, car les achats précèdent l’activité de production d’une entreprise, de sorte que ceux qui sont parmi les premiers à remarquer les variations sont ceux qui sont directeurs des achats. Les directeurs des achats sont parmi les premiers à remarquer de telles variations. L’échantillon de l’enquête est choisi de manière à couvrir le plus grand nombre possible de grandes entreprises à travers le pays.

Les directeurs achats remplissent un questionnaire, dans lequel ils évaluent les paramètres de base de leur travail : prix des entrées et des sorties, emploi, production, nouvelles commandes, etc. Les participants à l’enquête fournissent des estimations relatives, c’est-à-dire si les données sont en hausse, si les données sont en baisse ou si les données restent les mêmes. Les sous-indices individuels sont calculés sur la base de ces réponses. Ces sous-indices caractérisent l’inflation, l’emploi et d’autres indicateurs clés de l’activité économique.

Chaque réponse est pondérée en fonction de la taille d’une entreprise et de sa contribution à la production ou aux services totaux du sous-secteur auquel elle appartient. Ainsi, les plus grandes entreprises contribuent davantage au calcul de l’indicateur.

L’indice est désaisonnalisé Des pondérations individuelles sont attribuées aux entreprises sondées. Les indications supérieures à 50 montrent que la plupart des personnes interrogées caractérisent favorablement les conditions commerciales actuelles. Les indications inférieures à 50 montrent une détérioration des conditions commerciales.

L’indice PMI composite Markit est l’un des indices les plus populaires, surveillé de près par les analystes. Il fournit des informations opérationnelles couvrant l’activité commerciale dans l’ensemble du secteur privé au Japon. Il est interprété comme un indicateur de premier plan de la production et de l’inflation. La croissance de l’indice PMI est une indication de variations favorables dans les conditions du marché et peut être considérée comme favorable pour le yen japonais.

