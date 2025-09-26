L’indice de la balance commerciale du Japon indique la différence entre les exportations et les importations. La balance commerciale mesure la différence de valeur entre les marchandises importées et exportées au cours de la période considérée. Une valeur favorable indique un excédent commercial, tandis qu’une valeur défavorable fait allusion à un déficit commercial. Une valeur favorable indique qu’il y a eu plus de marchandises et de services exportés qu’importés.

Le Japon n’est pas un pays où le pétrole brut peut être pris, de sorte que la majeure partie de l’énergie dépend des pays producteurs de pétrole. Il existe également l’énergie hydraulique, géothermique, éolienne et nucléaire, mais ces types ont une part plus faible que l’énergie thermique. Par conséquent, le pays doit importer du pétrole brut en grande quantité, ce qui a un impact considérable sur la balance commerciale.

La balance commerciale du Japon est passée au rouge, lorsque les prix du pétrole ont fortement augmenté, mais fondamentalement, elle est toujours dans le noir. En effet, les exportations japonaises comprennent des produits industriels à forte valeur ajoutée, tandis que les importations ont tendance à inclure beaucoup d’énergie et de matières premières industrielles et sont beaucoup moins susceptibles d’augmenter.

L’impact du rapport sur la balance commerciale sur le yen japonais est ambigu et dépend de nombreux autres indicateurs économiques

Dernières valeurs: