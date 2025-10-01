Le nom officiel de Tankan est « l’enquête d’observation économique à court terme ». Il s’agit d’une enquête statistique menée par la Banque du Japon sur la base de la loi statistique, qui vise à comprendre avec précision les tendances des entreprises dans tout le pays et à contribuer à la gestion appropriée de la politique monétaire. Elle est mise en œuvre trimestriellement pour environ 10 000 entreprises à travers le pays.

Tankan étudie les éléments de l’ensemble des activités de l’entreprise, y compris les valeurs réelles et prévues des plans d’affaires tels que les conditions commerciales de l’entreprise, le climat économique, les ventes, les revenus et les dépenses en capital.

L’indice BoJ Tankan Large Manufacturing indique le sentiment des grandes entreprises sur le rythme de la croissance économique et le climat des affaires pour une période donnée. Les grandes entreprises sont celles qui ont un capital de 300 millions de yens ou plus, ou celles qui ont plus de trois cents salariés. Le calcul est basé sur l’enquête qui comprend des questions sur le climat des affaires, l’offre et la demande, les stocks, la production, l’emploi, la situation financière, les bénéfices, les conditions d’impôt et de crédit et les variations des prix des produits.

L’exportation de marchandises industrielles représente une part importante du PIB du pays, de sorte que l’indice définit le niveau de développement de l’économie japonaise et la condition dans le secteur manufacturier.

L’indice est un indicateur important de l’économie japonaise et est largement attribué à l’industrie manufacturière. Un nombre supérieur à 0 indique une amélioration, mais un nombre inférieur à 0 indique une détérioration.

