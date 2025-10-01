CalendrierSections

Banque du Japan (BoJ) Tankan index de grandes industries manufacturières (Bank of Japan (BoJ) Tankan Large Manufacturing Index)

Pays :
Japon
JPY, Yen japonais
Source
Banque du Japon (Bank of Japan)
Secteur
Affaires
Moyen 14 9
13
Dernière publication Importance Réel Prévision
Précédent
12
14
Prochaine publication Réel Prévision
Précédent
Le nom officiel de Tankan est « l’enquête d’observation économique à court terme ». Il s’agit d’une enquête statistique menée par la Banque du Japon sur la base de la loi statistique, qui vise à comprendre avec précision les tendances des entreprises dans tout le pays et à contribuer à la gestion appropriée de la politique monétaire. Elle est mise en œuvre trimestriellement pour environ 10 000 entreprises à travers le pays.

Tankan étudie les éléments de l’ensemble des activités de l’entreprise, y compris les valeurs réelles et prévues des plans d’affaires tels que les conditions commerciales de l’entreprise, le climat économique, les ventes, les revenus et les dépenses en capital.

L’indice BoJ Tankan Large Manufacturing indique le sentiment des grandes entreprises sur le rythme de la croissance économique et le climat des affaires pour une période donnée. Les grandes entreprises sont celles qui ont un capital de 300 millions de yens ou plus, ou celles qui ont plus de trois cents salariés. Le calcul est basé sur l’enquête qui comprend des questions sur le climat des affaires, l’offre et la demande, les stocks, la production, l’emploi, la situation financière, les bénéfices, les conditions d’impôt et de crédit et les variations des prix des produits.

L’exportation de marchandises industrielles représente une part importante du PIB du pays, de sorte que l’indice définit le niveau de développement de l’économie japonaise et la condition dans le secteur manufacturier.

L’indice est un indicateur important de l’économie japonaise et est largement attribué à l’industrie manufacturière. Un nombre supérieur à 0 indique une amélioration, mais un nombre inférieur à 0 indique une détérioration.

Dernières valeurs:

données réelles

Prévision

Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deBanque du Japan (BoJ) Tankan index de grandes industries manufacturières (Bank of Japan (BoJ) Tankan Large Manufacturing Index)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision ​de l’indicateur économique pour les dates indiquées

Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils ​des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.

Date (GMT)
Référence
Réel
Prévision
Précédent
3 Q 2025
14
9
13
2 Q 2025
13
10
12
1 Q 2025
12
10
14
4 Q 2024
14
10
13
3 Q 2024
13
12
13
2 Q 2024
13
10
11
1 Q 2024
11
9
13
4 Q 2023
12
14
9
3 Q 2023
9
8
5
2 Q 2023
5
-4
1
1 Q 2023
1
7
7
4 Q 2022
7
10
8
3 Q 2022
8
5
9
2 Q 2022
9
1
14
1 Q 2022
14
9
17
4 Q 2021
18
25
18
3 Q 2021
18
19
14
2 Q 2021
14
0
5
1 Q 2021
5
-9
-10
4 Q 2020
-10
-28
-27
3 Q 2020
-27
-40
-34
2 Q 2020
-34
-7
-8
1 Q 2020
-8
-4
0
4 Q 2019
0
9
5
3 Q 2019
5
9
7
2 Q 2019
7
13
12
1 Q 2019
12
18
19
4 Q 2018
19
16
19
3 Q 2018
19
16
21
2 Q 2018
21
23
24
1 Q 2018
24
23
26
4 Q 2017
25
25
22
3 Q 2017
22
21
17
2 Q 2017
17
12
12
1 Q 2017
12
10
4 Q 2016
10
6
3 Q 2016
6
6
2 Q 2016
6
6
1 Q 2016
6
12
4 Q 2015
12
12
3 Q 2015
12
15
2 Q 2015
15
12
1 Q 2015
12
12
4 Q 2014
12
13
3 Q 2014
13
12
2 Q 2014
12
17
1 Q 2014
17
16
4 Q 2013
16
12
3 Q 2013
12
4
2 Q 2013
4
-8
12
