Le produit intérieur brut (PIB) annuel traduit le volume de toutes les marchandises et services produits au Japon au cours du trimestre communiqué par rapport au même trimestre de l’année précédente. Ce calcul prend en compte la consommation privée, les dépenses publiques, les coûts de toutes les entreprises et les exportations nettes du pays.

Le PIB est une indication numérique de la puissance de l’économie nationale. Actuellement, le Japon est le troisième plus grand pays du classement du PIB mondial, après les États-Unis et la Chine.

Le Japon est un pays avec un produit intérieur brut (PIB) par habitant élevé, et c’est un pays avec les taux d’inflation les plus bas. Toutefois, le Japon se trouve dans une position défavorable en ce qui concerne les ressources naturelles. La majeure partie du territoire au Japon est occupée par la population, il reste donc peu de terres pour l’élevage et l’agriculture. Il est devenu un pays très urbanisé, avec peu ou pas d’utilisation de sa main-d’œuvre dans l’agriculture, choisissant plutôt de se concentrer sur son secteur des services.

La croissance de l’indice dépassant les prévisions est considérée comme favorable pour les cours du yen.

