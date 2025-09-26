L’IPC de base moyen réduit de la BoJ a/a traduit une variation des prix des marchandises et des services du point de vue du consommateur, au cours du mois spécifié par rapport au même mois de l’année précédente. L’IPC excluant les aliments et l’énergie, qui sont très sensibles aux fluctuations saisonnières ou à la réglementation gouvernementale, est considéré comme le reflet le plus fiable des prix à la consommation.

Il s’agit de l’une des approches alternatives pour évaluer l’inflation de base. Outre l’exclusion des prix des produits et de l’énergie très volatils, 10 % des éléments du panier de consommation ayant les plus faibles variations de prix et 10 % de ceux qui ont la variation la plus élevée sont également exclus pour calculer l’IPC moyen réduit. Le panier consommateur est ensuite estimé par l’ensemble restant.

Le fondement de cette « réduction » est que, parfois, les variations des prix de marchandises ou de services spécifiques peuvent être trop importantes ou trop faibles, ce qui a une incidence sur la valeur moyenne de l’inflation qui en résulte. Les variations de prix pertinentes peuvent fausser les valeurs qui en résultent. Par exemple, si les articles très volatils ont des poids importants, cela peut affecter les valeurs moyennes en conséquence. Ainsi, ces éléments sont exclus de l’échantillon calculé.

L’indice est créé sur la base d’enquêtes sur les statistiques des prix de détail publiées par le Ministère de l’Intérieur et des Communications. La collecte de statistiques a commencé en août 1946. Les statistiques générales se réfèrent à l’Indice national des prix à la consommation. L’IPC ajusté est considéré comme l’indice le plus approprié pour évaluer les tendances à moyen terme de l’inflation des prix à la consommation.

Des indications plus élevées que prévues sont généralement considérées comme favorables aux cours du JPY (puisque la BoJ peut augmenter les taux pour lutter contre l’inflation, ce qui peut à son tour attirer les investissements étrangers).

Dernières valeurs: