Calendrier économique
Banque du Japon (BoJ) A réduit l’IPC moyen de base a/a (Bank of Japan (BoJ) Trimmed Mean Core CPI y/y)
|Moyen
|2.0%
|1.9%
|
2.0%
|Dernière publication
|Importance
|Réel
|Prévision
|
Précédent
|2.5%
|
2.0%
|Prochaine publication
|Réel
|Prévision
|
Précédent
L’IPC de base moyen réduit de la BoJ a/a traduit une variation des prix des marchandises et des services du point de vue du consommateur, au cours du mois spécifié par rapport au même mois de l’année précédente. L’IPC excluant les aliments et l’énergie, qui sont très sensibles aux fluctuations saisonnières ou à la réglementation gouvernementale, est considéré comme le reflet le plus fiable des prix à la consommation.
Il s’agit de l’une des approches alternatives pour évaluer l’inflation de base. Outre l’exclusion des prix des produits et de l’énergie très volatils, 10 % des éléments du panier de consommation ayant les plus faibles variations de prix et 10 % de ceux qui ont la variation la plus élevée sont également exclus pour calculer l’IPC moyen réduit. Le panier consommateur est ensuite estimé par l’ensemble restant.
Le fondement de cette « réduction » est que, parfois, les variations des prix de marchandises ou de services spécifiques peuvent être trop importantes ou trop faibles, ce qui a une incidence sur la valeur moyenne de l’inflation qui en résulte. Les variations de prix pertinentes peuvent fausser les valeurs qui en résultent. Par exemple, si les articles très volatils ont des poids importants, cela peut affecter les valeurs moyennes en conséquence. Ainsi, ces éléments sont exclus de l’échantillon calculé.
L’indice est créé sur la base d’enquêtes sur les statistiques des prix de détail publiées par le Ministère de l’Intérieur et des Communications. La collecte de statistiques a commencé en août 1946. Les statistiques générales se réfèrent à l’Indice national des prix à la consommation. L’IPC ajusté est considéré comme l’indice le plus approprié pour évaluer les tendances à moyen terme de l’inflation des prix à la consommation.
Des indications plus élevées que prévues sont généralement considérées comme favorables aux cours du JPY (puisque la BoJ peut augmenter les taux pour lutter contre l’inflation, ce qui peut à son tour attirer les investissements étrangers).
Dernières valeurs:
données réelles
Prévision
Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deBanque du Japon (BoJ) A réduit l’IPC moyen de base a/a (Bank of Japan (BoJ) Trimmed Mean Core CPI y/y)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision de l’indicateur économique pour les dates indiquées
Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.
Widget de calendrier économique pour votre site web
Créez votre propre calendrier d’événements économiques. Pour ce faire, il suffit d’indiquer sa taille et sa période d’affichage. Vous pouvez utiliser librement ce widget sur vos sites Web. En retour, nous vous demandons de garder le code fourni inchangé.
Les données du calendrier sont fournies telles quelles. La fréquence et le calendrier des communiqués de presse économiques, ainsi que les valeurs des paramètres économiques peuvent changer à notre insu. Vous pouvez utiliser les informations fournies, mais vous acceptez tous les risques associés à la prise de décisions commerciales basées sur les données du calendrier.
Utilisez le plugin officiel pour les sites WordPress