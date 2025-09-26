Le compte courant ajusté du Japon indique la différence entre les exportations mensuelles communiquées et les importations de marchandises, de services et les montants des paiements d’intérêts. L’indice est désaisonnalisé

Les étrangers doivent acheter des yens afin de payer les produits de la nation et les obligations nationales.

Le compte courant mesure la différence entre le montant des importations et des exportations de marchandises et de services et le paiement des bénéfices (le montant des exportations moins le montant des importations). Les statistiques d’exportation traduisent la croissance économique du Japon. La valeur des importations indique la demande intérieure. La sélection des marchandises est la même que dans les chiffres de la balance commerciale.

La croissance de l’indice peut avoir un impact favorable sur le yen.

Dernières valeurs: