Calendrier économique
Compte courant ajusté du Japon (Japan Adjusted Current Account)
|Moyen
|¥1882.8 B
|¥2549.7 B
|
¥2397.9 B
|Dernière publication
|Importance
|Réel
|Prévision
|
Précédent
|¥2429.0 B
|
¥1882.8 B
|Prochaine publication
|Réel
|Prévision
|
Précédent
Le compte courant ajusté du Japon indique la différence entre les exportations mensuelles communiquées et les importations de marchandises, de services et les montants des paiements d’intérêts. L’indice est désaisonnalisé
Les étrangers doivent acheter des yens afin de payer les produits de la nation et les obligations nationales.
Le compte courant mesure la différence entre le montant des importations et des exportations de marchandises et de services et le paiement des bénéfices (le montant des exportations moins le montant des importations). Les statistiques d’exportation traduisent la croissance économique du Japon. La valeur des importations indique la demande intérieure. La sélection des marchandises est la même que dans les chiffres de la balance commerciale.
La croissance de l’indice peut avoir un impact favorable sur le yen.
Dernières valeurs:
données réelles
Prévision
Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deCompte courant ajusté du Japon (Japan Adjusted Current Account)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision de l’indicateur économique pour les dates indiquées
Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.
