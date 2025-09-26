Calendrier économique
Indice des prix à la consommation (IPC) de base du Japon a/a (Japan Core Consumer Price Index (CPI) y/y)
|Moyen
|2.7%
|3.0%
|
3.1%
|Dernière publication
|Importance
|Réel
|Prévision
|
Précédent
|2.8%
|
2.7%
|Prochaine publication
|Réel
|Prévision
|
Précédent
L’IPC de base a/a traduit les variations des prix des marchandises et services achetés par les ménages au Japon. L’indice évalue les variations de prix du point de vue du consommateur, au cours du mois donné par rapport au même mois de l’année précédente. Le calcul comprend les marchandises et services caractérisant les dépenses des ménages, il ne comprend pas les impôts et les paiements sociaux. Les prix des denrées alimentaires sont exclus de l’indice en raison de leur forte volatilité.
Cet indice est utilisé pour mesurer l’inflation et le développement économique du pays. L’Indice national des prix à la consommation de base (IPC) est un indicateur qui mesure les fluctuations des prix des marchandises et des services, à l’exclusion des aliments et de l’énergie.
L’IPC mesure les fluctuations des prix du point de vue du consommateur. Une croissance supérieure aux prévisions est considérée comme un plus pour le yen japonais.
La BoJ accorde généralement plus d’attention aux données sur l’inflation de base. L’indice est un moyen important de mesurer les variations dans les tendances d’achat et l’inflation au Japon. Ces dernières années, la consommation a été atone au Japon et la hausse de la taxe à la consommation devrait encore réduire la consommation à l’avenir.
Dernières valeurs:
données réelles
Prévision
Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deIndice des prix à la consommation (IPC) de base du Japon a/a (Japan Core Consumer Price Index (CPI) y/y)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision de l’indicateur économique pour les dates indiquées
Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.
