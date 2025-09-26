L’IPC de base a/a traduit les variations des prix des marchandises et services achetés par les ménages au Japon. L’indice évalue les variations de prix du point de vue du consommateur, au cours du mois donné par rapport au même mois de l’année précédente. Le calcul comprend les marchandises et services caractérisant les dépenses des ménages, il ne comprend pas les impôts et les paiements sociaux. Les prix des denrées alimentaires sont exclus de l’indice en raison de leur forte volatilité.

Cet indice est utilisé pour mesurer l’inflation et le développement économique du pays. L’Indice national des prix à la consommation de base (IPC) est un indicateur qui mesure les fluctuations des prix des marchandises et des services, à l’exclusion des aliments et de l’énergie.

L’IPC mesure les fluctuations des prix du point de vue du consommateur. Une croissance supérieure aux prévisions est considérée comme un plus pour le yen japonais.

La BoJ accorde généralement plus d’attention aux données sur l’inflation de base. L’indice est un moyen important de mesurer les variations dans les tendances d’achat et l’inflation au Japon. Ces dernières années, la consommation a été atone au Japon et la hausse de la taxe à la consommation devrait encore réduire la consommation à l’avenir.

Dernières valeurs: