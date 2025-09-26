Calendrier économique
Indice des prix des services aux entreprises de la Banque du Japon (BoJ) a/a (Bank of Japan (BoJ) Corporate Services Price Index y/y)
|Bas
|2.7%
|3.1%
|
2.6%
|Dernière publication
|Importance
|Réel
|Prévision
|
Précédent
|2.8%
|
2.7%
|Prochaine publication
|Réel
|Prévision
|
Précédent
L’Indice des prix des services corporatifs (IPSP) mesure le taux d’inflation lors de la négociation de services entre entreprises. L’indice montre l’évolution de l’offre et de la demande du secteur des services entre les entreprises.
Le rapport d’une année à l’autre des prix des services aux entreprises est une comparaison des fluctuations des prix des produits nationaux au cours des mois spécifiés par rapport à l’année précédente. Cet indice montre le niveau d’inflation du pays et l’évolution de l’industrie des services.
L’indice des prix de gros de la banque, qui a été annoncé par la BoJ, était représentatif de l’indice d’inflation, mais il n’y a pas eu de mouvement des prix des services. Toutefois, à mesure que la généralisation de l’industrie des services de l’économie progressait, l’Indice des prix des services aux entreprises a été créé pour refléter l’évolution des prix des services entre les entreprises.
Les coûts de publicité, les coûts de communication et les frais de location tels que les ordinateurs, etc., sont fortement corrélés avec les tendances salariales et devraient indiquer une la hausse possible des coûts et de l’inflation en raison de la hausse des salaires à l’avenir. Plus l’indice est élevé, plus l’impact sur l’inflation est fort.
Dernières valeurs:
données réelles
Prévision
Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deIndice des prix des services aux entreprises de la Banque du Japon (BoJ) a/a (Bank of Japan (BoJ) Corporate Services Price Index y/y)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision de l’indicateur économique pour les dates indiquées
Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.
