L’Indice des prix des services corporatifs (IPSP) mesure le taux d’inflation lors de la négociation de services entre entreprises. L’indice montre l’évolution de l’offre et de la demande du secteur des services entre les entreprises.

Le rapport d’une année à l’autre des prix des services aux entreprises est une comparaison des fluctuations des prix des produits nationaux au cours des mois spécifiés par rapport à l’année précédente. Cet indice montre le niveau d’inflation du pays et l’évolution de l’industrie des services.

L’indice des prix de gros de la banque, qui a été annoncé par la BoJ, était représentatif de l’indice d’inflation, mais il n’y a pas eu de mouvement des prix des services. Toutefois, à mesure que la généralisation de l’industrie des services de l’économie progressait, l’Indice des prix des services aux entreprises a été créé pour refléter l’évolution des prix des services entre les entreprises.

Les coûts de publicité, les coûts de communication et les frais de location tels que les ordinateurs, etc., sont fortement corrélés avec les tendances salariales et devraient indiquer une la hausse possible des coûts et de l’inflation en raison de la hausse des salaires à l’avenir. Plus l’indice est élevé, plus l’impact sur l’inflation est fort.

Dernières valeurs: