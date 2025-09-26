L’indicateur annuel des importations du Japon traduit l’évolution des importations de marchandises et de services au cours du mois donné par rapport au même mois de l’année précédente. Les informations sur les importations sont utilisées pour évaluer l’activité du commerce extérieur du Japon et la demande de marchandises importés dans le pays.

En raison des retombées de la « crise financière » des États-Unis, le Japon a également connu une « récession mondiale » qui se produirait une fois tous les 100 ans, et les exportations et les importations ont fortement chuté.

Les principaux produits importés par le Japon sont le pétrole brut, le GNL (gaz naturel liquéfié), les vêtements et accessoires, les produits pharmaceutiques, les équipements de télécommunications, les semi-conducteurs et autres éléments électroniques. Le pétrole brut, qui est utilisé comme carburant pour les automobiles, les navires, les avions et l’énergie pour les usines, est principalement importé du Moyen-Orient comme l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis. Le GNL, qui est une matière première pour le carburant de production d’électricité et le gaz de ville, est principalement importé d’Australie, de Malaisie, du Qatar, de Russie et d’autres pays. Les vêtements sont importés principalement d’Asie, y compris de Chine. Les métaux non ferreux tels que le cuivre, le plomb et l’aluminium sont importés du Chili, d’Indonésie, d’Australie, des Philippines, du Canada, du Pérou, etc. Le soja et le blé sont en grande partie importés du Brésil, du Canada et de l’Australie. Les légumes verts, le riz, le lait, etc. sont produits localement.

Étant donné que les importations ont tendance à avoir beaucoup d’énergie et de matières premières industrielles, elles sont beaucoup moins susceptibles d’augmenter.

