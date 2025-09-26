CalendrierSections

Importations japonaises a/a (Japan Imports y/y)

Pays :
Japon
JPY, Yen japonais
Source
Douanes japonaises (Japan Customs)
Secteur
Commerce
Bas -5.2% 0.1%
-7.4%
Dernière publication Importance Réel Prévision
Précédent
0.3%
-5.2%
Prochaine publication Réel Prévision
Précédent
L’indicateur annuel des importations du Japon traduit l’évolution des importations de marchandises et de services au cours du mois donné par rapport au même mois de l’année précédente. Les informations sur les importations sont utilisées pour évaluer l’activité du commerce extérieur du Japon et la demande de marchandises importés dans le pays.

En raison des retombées de la « crise financière » des États-Unis, le Japon a également connu une « récession mondiale » qui se produirait une fois tous les 100 ans, et les exportations et les importations ont fortement chuté.

Les principaux produits importés par le Japon sont le pétrole brut, le GNL (gaz naturel liquéfié), les vêtements et accessoires, les produits pharmaceutiques, les équipements de télécommunications, les semi-conducteurs et autres éléments électroniques. Le pétrole brut, qui est utilisé comme carburant pour les automobiles, les navires, les avions et l’énergie pour les usines, est principalement importé du Moyen-Orient comme l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis. Le GNL, qui est une matière première pour le carburant de production d’électricité et le gaz de ville, est principalement importé d’Australie, de Malaisie, du Qatar, de Russie et d’autres pays. Les vêtements sont importés principalement d’Asie, y compris de Chine. Les métaux non ferreux tels que le cuivre, le plomb et l’aluminium sont importés du Chili, d’Indonésie, d’Australie, des Philippines, du Canada, du Pérou, etc. Le soja et le blé sont en grande partie importés du Brésil, du Canada et de l’Australie. Les légumes verts, le riz, le lait, etc. sont produits localement.

Étant donné que les importations ont tendance à avoir beaucoup d’énergie et de matières premières industrielles, elles sont beaucoup moins susceptibles d’augmenter.

Dernières valeurs:

données réelles

Prévision

Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible de Importations japonaises a/a (Japan Imports y/y)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision ​de l’indicateur économique pour les dates indiquées

Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils ​des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.

Date (GMT)
Référence
Réel
Prévision
Précédent
août 2025
-5.2%
0.1%
-7.4%
juil. 2025
-7.5%
-0.1%
0.3%
juin 2025
0.2%
-0.4%
-7.7%
mai 2025
-7.7%
-0.7%
-2.2%
avr. 2025
-2.2%
-2.2%
1.8%
mars 2025
2.0%
10.8%
-0.7%
févr. 2025
-0.7%
22.9%
16.2%
janv. 2025
16.7%
-1.2%
1.7%
déc. 2024
1.8%
-7.5%
-3.8%
nov. 2024
-3.8%
1.7%
0.4%
oct. 2024
0.4%
6.8%
1.8%
sept. 2024
2.1%
11.2%
2.3%
août 2024
2.3%
13.8%
16.6%
juil. 2024
16.6%
10.5%
3.2%
juin 2024
3.2%
11.3%
9.5%
mai 2024
9.5%
9.6%
8.3%
avr. 2024
8.3%
-1.4%
-5.1%
mars 2024
-4.9%
0.5%
0.5%
févr. 2024
0.5%
-4.0%
-9.8%
janv. 2024
-9.6%
-4.6%
-6.9%
déc. 2023
-6.8%
-10.0%
-11.9%
nov. 2023
-11.9%
-14.4%
-12.5%
oct. 2023
-12.5%
-17.6%
-16.6%
sept. 2023
-16.3%
-21.5%
-17.7%
août 2023
-17.8%
-19.8%
-13.6%
juil. 2023
-13.5%
-13.7%
-12.9%
juin 2023
-12.9%
-13.7%
-9.8%
mai 2023
-9.9%
-7.5%
-2.3%
avr. 2023
-2.3%
-1.4%
7.3%
mars 2023
7.3%
-5.9%
8.3%
févr. 2023
8.3%
-0.4%
17.5%
janv. 2023
17.8%
13.6%
20.7%
déc. 2022
20.6%
28.3%
30.3%
nov. 2022
30.3%
52.2%
53.5%
oct. 2022
53.5%
47.2%
45.7%
sept. 2022
45.9%
55.0%
49.9%
août 2022
49.9%
51.5%
47.2%
juil. 2022
47.2%
37.7%
46.1%
juin 2022
46.1%
33.4%
48.9%
mai 2022
48.9%
26.3%
28.3%
avr. 2022
28.2%
25.8%
31.2%
mars 2022
31.2%
35.3%
34.1%
févr. 2022
34.0%
37.3%
38.7%
janv. 2022
39.6%
26.8%
41.1%
déc. 2021
41.1%
30.4%
43.8%
nov. 2021
43.8%
36.7%
26.7%
oct. 2021
26.7%
45.3%
38.2%
sept. 2021
38.6%
44.5%
44.7%
août 2021
44.7%
38.9%
28.5%
juil. 2021
28.5%
34.4%
32.7%
1234
