Calendrier économique
Banque Japan (BoJ) Tankan (Bank of Japan (BoJ) Tankan Small Manufacturing Outlook)
|Bas
|-1
|-1
|
-2
|Dernière publication
|Importance
|Réel
|Prévision
|
Précédent
|-1
|
-1
|Prochaine publication
|Réel
|Prévision
|
Précédent
Tankan Small Manufacturing Outlook traduit une enquête menée auprès de petites entreprises industrielles au Japon sur le climat des affaires et le rythme de la croissance économique pour le prochain trimestre. Les personnes interrogées répondent aux conditions commerciales, l’offre et la demande, les stocks, les volumes de production, l’emploi, les bénéfices, etc. Il s’agit d’une enquête statistique menée par la Banque du Japon sur la base de la loi statistique, qui vise à comprendre avec précision les tendances des entreprises dans tout le pays et à contribuer à la gestion appropriée de la politique monétaire.
Le sondage est mené trimestriellement auprès d’environ 10 000 petites entreprises à travers le pays. Les petites entreprises, qui sont définies comme suit: dans le cas du commerce de gros, le capital est inférieur à 100 millions de yens et la société compte moins de cent salariés; dans l’industrie manufacturière et d’autres cas, le capital est inférieur à 300 millions de yens et le nombre de salariés est inférieur à trois cents personnes.
Tankan étudie des éléments tout au long des activités de l’entreprise, y compris les valeurs réelles et prévues des plans d’affaires tels que les conditions commerciales de l’entreprise, le climat économique, les ventes, les revenus et les dépenses en capital. Les personnes interrogées peuvent choisir parmi trois alternatives, Favorable, Pas si favorable, Défavorable.
Le climat des affaires dans les petites et moyennes entreprises a fortement chuté après le choc Lehman. Cependant, depuis lors, il s’est redressé et les enquêtes ont atteint le niveau d’avant le choc Lehman. Les industries du commerce de gros, de détail et des services ont tendance à stagner, et les industries manufacturières et de la construction sont en déclin.
Il existe de nombreuses petites et moyennes entreprises au Japon, mais ces dernières années, il y a des problèmes de faillite dus au vieillissement des gestionnaires et au manque de successeurs.
Dernières valeurs:
données réelles
Prévision
Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deBanque Japan (BoJ) Tankan (Bank of Japan (BoJ) Tankan Small Manufacturing Outlook)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision de l’indicateur économique pour les dates indiquées
Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.
Widget de calendrier économique pour votre site web
Créez votre propre calendrier d’événements économiques. Pour ce faire, il suffit d’indiquer sa taille et sa période d’affichage. Vous pouvez utiliser librement ce widget sur vos sites Web. En retour, nous vous demandons de garder le code fourni inchangé.
Les données du calendrier sont fournies telles quelles. La fréquence et le calendrier des communiqués de presse économiques, ainsi que les valeurs des paramètres économiques peuvent changer à notre insu. Vous pouvez utiliser les informations fournies, mais vous acceptez tous les risques associés à la prise de décisions commerciales basées sur les données du calendrier.
Utilisez le plugin officiel pour les sites WordPress