Tankan Small Manufacturing Outlook traduit une enquête menée auprès de petites entreprises industrielles au Japon sur le climat des affaires et le rythme de la croissance économique pour le prochain trimestre. Les personnes interrogées répondent aux conditions commerciales, l’offre et la demande, les stocks, les volumes de production, l’emploi, les bénéfices, etc. Il s’agit d’une enquête statistique menée par la Banque du Japon sur la base de la loi statistique, qui vise à comprendre avec précision les tendances des entreprises dans tout le pays et à contribuer à la gestion appropriée de la politique monétaire.

Le sondage est mené trimestriellement auprès d’environ 10 000 petites entreprises à travers le pays. Les petites entreprises, qui sont définies comme suit: dans le cas du commerce de gros, le capital est inférieur à 100 millions de yens et la société compte moins de cent salariés; dans l’industrie manufacturière et d’autres cas, le capital est inférieur à 300 millions de yens et le nombre de salariés est inférieur à trois cents personnes.

Tankan étudie des éléments tout au long des activités de l’entreprise, y compris les valeurs réelles et prévues des plans d’affaires tels que les conditions commerciales de l’entreprise, le climat économique, les ventes, les revenus et les dépenses en capital. Les personnes interrogées peuvent choisir parmi trois alternatives, Favorable, Pas si favorable, Défavorable.

Le climat des affaires dans les petites et moyennes entreprises a fortement chuté après le choc Lehman. Cependant, depuis lors, il s’est redressé et les enquêtes ont atteint le niveau d’avant le choc Lehman. Les industries du commerce de gros, de détail et des services ont tendance à stagner, et les industries manufacturières et de la construction sont en déclin.

Il existe de nombreuses petites et moyennes entreprises au Japon, mais ces dernières années, il y a des problèmes de faillite dus au vieillissement des gestionnaires et au manque de successeurs.

