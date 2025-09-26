CalendrierSections

Indice des prix à la consommation (IPC) de Tokyo hors Alimentation et énergie a/a (Tokyo Consumer Price Index (CPI) excl. Food and Energy y/y)

Pays :
Japon
JPY, Yen japonais
Source
Bureau de statistiques (Statistics Bureau)
Secteur
Prix
Haut 2.5% 3.0%
3.0%
Dernière publication Importance Réel Prévision
Précédent
2.3%
2.5%
Prochaine publication Réel Prévision
Précédent
L’indice des prix à la consommation de Tokyo, à l’exclusion de l’alimentation et de l’énergie, mesure l’évolution des prix des marchandises et services achetés par les ménages dans les 23 régions Ku de Tokyo. L’indice traduit les fluctuations des prix des marchandises et services achetés à Tokyo, à l’exclusion des aliments et de l’énergie.

Il y a 23 quartiers (Ku) et d’autres villes (shi) à Tokyo. Les 23 municipalités constituent le cœur de Tokyo, et l’indice est donc résumé à travers ces régions.

 

L’indice évalue les variations de prix du point de vue du consommateur, au cours du mois donné par rapport au même mois de l’année précédente. Le calcul comprend les marchandises et services caractérisant les dépenses des ménages, il ne comprend pas les impôts et les paiements sociaux. Les prix des denrées alimentaires et de l’énergie sont exclus de l’indice en raison de leur forte volatilité.

L’IPC de Tokyo est publié avant l’IPC national et prévoit une évaluation préliminaire de l’inflation dans le pays. L’indice des prix à la consommation (IPC) de base de Tokyo est un indicateur qui mesure les fluctuations des prix des marchandises et services achetés à Tokyo, à l’exclusion des produits alimentaires.

Les indications plus élevées que prévues sont considérées comme favorables/haussières pour le JPY, tandis que les indications inférieures aux prévisions sont interprétées comme défavorables/baissières pour le JPY.

Dernières valeurs:

données réelles

Prévision

Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deIndice des prix à la consommation (IPC) de Tokyo hors Alimentation et énergie a/a (Tokyo Consumer Price Index (CPI) excl. Food and Energy y/y)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision ​de l’indicateur économique pour les dates indiquées

Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils ​des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.

Date (GMT)
Référence
Réel
Prévision
Précédent
sept. 2025
2.5%
3.0%
3.0%
août 2025
3.0%
3.1%
3.1%
juil. 2025
3.1%
3.6%
3.1%
juin 2025
3.1%
3.5%
3.3%
mai 2025
3.3%
3.3%
3.1%
avr. 2025
3.1%
2.4%
2.2%
mars 2025
2.2%
2.1%
1.9%
févr. 2025
1.9%
2.0%
1.9%
janv. 2025
1.9%
1.9%
1.8%
déc. 2024
1.8%
1.8%
1.9%
nov. 2024
1.9%
0.9%
1.8%
oct. 2024
1.8%
0.8%
1.6%
sept. 2024
1.6%
0.7%
1.6%
août 2024
1.6%
0.8%
1.5%
juil. 2024
1.5%
1.0%
1.8%
juin 2024
1.8%
1.4%
1.7%
mai 2024
1.7%
1.9%
1.8%
avr. 2024
1.8%
2.7%
2.9%
mars 2024
2.9%
3.0%
3.1%
févr. 2024
3.1%
3.0%
3.3%
janv. 2024
3.1%
3.3%
3.5%
déc. 2023
3.5%
3.3%
3.6%
nov. 2023
3.6%
4.0%
3.8%
oct. 2023
3.8%
4.1%
3.9%
sept. 2023
3.8%
4.2%
4.0%
août 2023
4.0%
4.1%
4.0%
juil. 2023
4.0%
4.0%
3.8%
juin 2023
3.8%
4.4%
3.9%
mai 2023
3.9%
4.3%
3.8%
avr. 2023
3.8%
2.9%
3.4%
mars 2023
3.4%
3.3%
3.1%
févr. 2023
3.2%
3.1%
3.0%
janv. 2023
3.0%
2.8%
2.7%
déc. 2022
2.7%
2.7%
2.4%
nov. 2022
2.5%
2.1%
2.2%
oct. 2022
2.2%
2.1%
1.7%
sept. 2022
1.7%
1.5%
1.4%
août 2022
1.4%
1.5%
1.2%
juil. 2022
1.2%
0.8%
1.0%
juin 2022
1.0%
0.9%
0.9%
mai 2022
0.9%
0.4%
0.8%
avr. 2022
0.8%
-0.5%
-0.4%
mars 2022
-0.4%
-0.7%
-0.6%
févr. 2022
-0.6%
-0.5%
-0.7%
janv. 2022
-0.7%
-0.3%
-0.3%
déc. 2021
-0.3%
-0.4%
-0.3%
nov. 2021
-0.3%
-0.3%
-0.4%
oct. 2021
-0.4%
-0.1%
-0.1%
sept. 2021
-0.1%
-0.1%
-0.1%
août 2021
-0.1%
0.0%
0.0%
12345
Exporter

