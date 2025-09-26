L’indice des prix à la consommation de Tokyo, à l’exclusion de l’alimentation et de l’énergie, mesure l’évolution des prix des marchandises et services achetés par les ménages dans les 23 régions Ku de Tokyo. L’indice traduit les fluctuations des prix des marchandises et services achetés à Tokyo, à l’exclusion des aliments et de l’énergie.

Il y a 23 quartiers (Ku) et d’autres villes (shi) à Tokyo. Les 23 municipalités constituent le cœur de Tokyo, et l’indice est donc résumé à travers ces régions.

L’indice évalue les variations de prix du point de vue du consommateur, au cours du mois donné par rapport au même mois de l’année précédente. Le calcul comprend les marchandises et services caractérisant les dépenses des ménages, il ne comprend pas les impôts et les paiements sociaux. Les prix des denrées alimentaires et de l’énergie sont exclus de l’indice en raison de leur forte volatilité.

L’IPC de Tokyo est publié avant l’IPC national et prévoit une évaluation préliminaire de l’inflation dans le pays. L’indice des prix à la consommation (IPC) de base de Tokyo est un indicateur qui mesure les fluctuations des prix des marchandises et services achetés à Tokyo, à l’exclusion des produits alimentaires.

Les indications plus élevées que prévues sont considérées comme favorables/haussières pour le JPY, tandis que les indications inférieures aux prévisions sont interprétées comme défavorables/baissières pour le JPY.

Dernières valeurs: