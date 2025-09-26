CalendrierSections

Banque du Japon (BoJ) IPC de base médian pondéré a/a (Bank of Japan (BoJ) Weighted Median Core CPI y/y)

Pays :
Japon
JPY, Yen japonais
Source
Banque du Japon (Bank of Japan)
Secteur
Prix
Moyen 1.1% 1.3%
1.1%
Dernière publication Importance Réel Prévision
Précédent
1.1%
1.1%
Prochaine publication Réel Prévision
Précédent
L’IPC de base médian pondéré de la BoJ a/a traduit une variation moyenne pondérée en pourcentage des prix des marchandises et services, à l’exclusion des prix des aliments et de l’énergie, au cours du mois spécifié par rapport au même mois de l’année précédente. L’IPC excluant les éléments les plus volatiles, qui sont très sensibles aux fluctuations saisonnières ou à la réglementation gouvernementale, est considéré comme le reflet le plus fiable des prix à la consommation.

La volatilité des prix des aliments et de l’énergie est exclue du calcul de l’IPC de base. De plus, des pondérations sont attribuées à des éléments individuels conformément à la structure des dépenses des ménages à compter de l’année de référence 2015. Le gouvernement publie les données de l’IPC de base médian pondéré dans le cadre des statistiques officielles. Les données mensuelles sont publiées plus près de la fin du mois suivant celui qui a fait l’objet d’un rapport.

L’indice est créé sur la base d’enquêtes sur les statistiques des prix de détail publiées par le Ministère de l’Intérieur et des Communications. La collecte de statistiques a commencé en août 1946. Les statistiques générales se réfèrent à l’Indice national des prix à la consommation.

Une hausse de l’IPC de base médian pondéré traduit une la hausse des prix du panier de consommation par rapport à la période de référence et indique donc une la hausse du coût de la vie au pays. L’accélération de la croissance de l’IPC indique une hausse de l’inflation à la consommation.

Des indications plus élevées que prévues sont généralement considérées comme favorables aux cours du JPY (puisque la BoJ peut augmenter les taux pour lutter contre l’inflation, ce qui peut à son tour attirer les investissements étrangers).

Dernières valeurs:

données réelles

Prévision

Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deBanque du Japon (BoJ) IPC de base médian pondéré a/a (Bank of Japan (BoJ) Weighted Median Core CPI y/y)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision ​de l’indicateur économique pour les dates indiquées

Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils ​des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.

Date (GMT)
Référence
Réel
Prévision
Précédent
août 2025
1.1%
1.3%
1.1%
juil. 2025
1.1%
1.6%
1.4%
juin 2025
1.4%
1.8%
1.7%
mai 2025
1.7%
1.6%
1.7%
avr. 2025
1.7%
1.4%
1.4%
mars 2025
1.4%
1.6%
1.4%
févr. 2025
1.4%
1.3%
1.4%
janv. 2025
1.4%
0.8%
1.0%
déc. 2024
1.0%
0.2%
0.9%
nov. 2024
0.9%
0.3%
0.8%
oct. 2024
0.8%
0.4%
0.8%
sept. 2024
0.8%
0.3%
0.7%
août 2024
0.7%
1.0%
1.1%
juil. 2024
1.1%
1.2%
1.4%
juin 2024
1.4%
1.0%
1.3%
mai 2024
1.3%
1.2%
1.1%
avr. 2024
1.1%
1.4%
1.3%
mars 2024
1.3%
1.7%
1.4%
févr. 2024
1.4%
1.9%
1.9%
janv. 2024
1.9%
1.7%
1.6%
déc. 2023
1.6%
1.8%
1.7%
nov. 2023
1.7%
2.4%
2.2%
oct. 2023
2.2%
2.2%
2.0%
sept. 2023
2.0%
1.9%
1.8%
août 2023
1.8%
1.7%
1.6%
juil. 2023
1.6%
1.6%
1.4%
juin 2023
1.4%
1.4%
1.4%
mai 2023
1.4%
1.5%
1.2%
avr. 2023
1.2%
1.3%
1.0%
mars 2023
1.0%
0.5%
0.8%
févr. 2023
0.8%
1.4%
1.1%
janv. 2023
1.1%
1.7%
1.4%
déc. 2022
1.4%
1.4%
1.2%
nov. 2022
1.2%
1.3%
1.1%
oct. 2022
1.1%
0.6%
0.5%
sept. 2022
0.5%
0.5%
0.5%
août 2022
0.5%
0.4%
0.3%
juil. 2022
0.3%
0.5%
0.5%
juin 2022
0.5%
0.0%
0.4%
mai 2022
0.4%
0.2%
0.3%
avr. 2022
0.3%
0.2%
0.2%
mars 2022
0.2%
0.2%
0.1%
févr. 2022
0.1%
0.2%
0.2%
janv. 2022
0.2%
0.1%
0.1%
déc. 2021
0.1%
0.1%
0.1%
nov. 2021
0.1%
0.2%
0.1%
oct. 2021
0.1%
0.2%
0.2%
sept. 2021
0.2%
0.1%
0.1%
août 2021
0.1%
0.1%
0.1%
juil. 2021
0.1%
0.1%
0.1%
123
