L’IPC de base médian pondéré de la BoJ a/a traduit une variation moyenne pondérée en pourcentage des prix des marchandises et services, à l’exclusion des prix des aliments et de l’énergie, au cours du mois spécifié par rapport au même mois de l’année précédente. L’IPC excluant les éléments les plus volatiles, qui sont très sensibles aux fluctuations saisonnières ou à la réglementation gouvernementale, est considéré comme le reflet le plus fiable des prix à la consommation.

La volatilité des prix des aliments et de l’énergie est exclue du calcul de l’IPC de base. De plus, des pondérations sont attribuées à des éléments individuels conformément à la structure des dépenses des ménages à compter de l’année de référence 2015. Le gouvernement publie les données de l’IPC de base médian pondéré dans le cadre des statistiques officielles. Les données mensuelles sont publiées plus près de la fin du mois suivant celui qui a fait l’objet d’un rapport.

L’indice est créé sur la base d’enquêtes sur les statistiques des prix de détail publiées par le Ministère de l’Intérieur et des Communications. La collecte de statistiques a commencé en août 1946. Les statistiques générales se réfèrent à l’Indice national des prix à la consommation.

Une hausse de l’IPC de base médian pondéré traduit une la hausse des prix du panier de consommation par rapport à la période de référence et indique donc une la hausse du coût de la vie au pays. L’accélération de la croissance de l’IPC indique une hausse de l’inflation à la consommation.

Des indications plus élevées que prévues sont généralement considérées comme favorables aux cours du JPY (puisque la BoJ peut augmenter les taux pour lutter contre l’inflation, ce qui peut à son tour attirer les investissements étrangers).

Dernières valeurs: