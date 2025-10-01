L’indice BoJ Tankan Small Manufacturing indique comment les petites entreprises industrielles japonaises estiment le rythme de la croissance économique et le climat des affaires au cours de la période donnée. Tankan est une enquête statistique menée par la Banque du Japon sur la base de méthodes statistiques et vise à comprendre avec précision les tendances de l’entreprise à travers le pays et à contribuer à la bonne gestion de la politique monétaire. 99,7% des entreprises japonaises sont des petites et moyennes entreprises, mais dans les industries manufacturières japonaises, il existe une structure de sous-traitance par de grandes entreprises.

Elle est mise en œuvre trimestriellement pour environ 10 000 entreprises à travers le pays.

Le Tankan étudie les éléments tout au long des activités de l’entreprise, y compris les valeurs réelles et prévues des plans d’affaires tels que les conditions commerciales de l’entreprise, le climat économique, les ventes, les revenus et les dépenses en capital.

L’indice est basé sur les sondages auprès des représentants d’environ 10 000 entreprises à travers le pays. Les représentants des entreprises japonaises ont tendance à être des personnes âgées en raison du système d’ancienneté. Par conséquent, dans le cas des sondages, ils ont tendance à exprimer une opinion conservatrice. Le questionnaire comprend des questions sur les conditions commerciales, l’offre et la demande, les stocks, les volumes de production, l’emploi, les bénéfices, etc. Les personnes interrogées peuvent choisir parmi trois alternatives, Favorable, Pas si favorable, Défavorable.

Dernières valeurs: