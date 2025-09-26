Calendrier économique
Rémunération des heures supplémentaires a/a au Japon (Japan Overtime Pay y/y)
|Bas
|3.3%
|0.4%
|
0.5%
|Dernière publication
|Importance
|Réel
|Prévision
|
Précédent
|0.6%
|
3.3%
|Prochaine publication
|Réel
|Prévision
|
Précédent
La rémunération des heures supplémentaires a/a traduit une variation de la rémunération supplémentaire des heures supplémentaires pour les heures supplémentaires des salariés japonais au cours du mois en cours par rapport au même mois il y a un an.
La durée normale d’une semaine de travail au Japon est de 40 heures. Si un employé travaille plus de 40 heures par semaine, l’entreprise doit payer des heures supplémentaires à l’employé (sauf s’il occupe un poste de direction). Si les salariés de l’entreprise font régulièrement des heures supplémentaires, l’entreprise doit préparer un accord séparé et le fournir au Bureau d’Inspection des Normes du Travail. Les heures supplémentaires rémunérées au Japon sont fixées conformément à la loi sur le travail et dépendent du temps travaillé.
Cependant, la rémunération des heures supplémentaires n’est souvent pas payée équitablement au Japon, mais de nombreux Japonais ne font toujours pas grève ou ne changent pas d’emploi, car on pense dans la société japonaise que les variations d’emploi fréquents peuvent avoir un impact défavorable sur l’emploi futur.
Au Japon, malgré la reprise économique, les salaires des travailleurs, y compris la rémunération des heures supplémentaires, ont été lents. Le Japon était autrefois appelé une société de classe moyenne, et beaucoup de gens avaient des revenus similaires, mais l’écart s’est creusé depuis les années 2000. Par conséquent, la répartition des revenus salariaux est un graphique avec deux montagnes.
En général, la croissance des salaires et des heures supplémentaires traduit l’expansion de l’économie. Cependant, comme ces données ne changent pas beaucoup au Japon, l’impact de l’indicateur de rémunération des heures supplémentaires sur les cours en monnaie nationale est plutôt faible.
Dernières valeurs:
données réelles
Prévision
Le graphique de l'ensemble de l'historique disponible de l'indicateur macroéconomique "Rémunération des heures supplémentaires a/a au Japon (Japan Overtime Pay y/y)".
Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.
