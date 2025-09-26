Calendrier économique
Indice des prix des marchandises d’entreprise de la Banque du Japon (BoJ) a/a (Bank of Japan (BoJ) Corporate Goods Price Index y/y)
|Bas
|2.7%
|2.3%
|
2.5%
|Dernière publication
|Importance
|Réel
|Prévision
|
Précédent
|2.5%
|
2.7%
|Prochaine publication
|Réel
|Prévision
|
Précédent
L’indice des prix des marchandises d’entreprise a/a de la Banque du Japon traduit la variation des prix des produits intérieurs au cours du mois donné par rapport au même mois de l’année précédente. Cet indice des prix traduit les prix des matières premières échangées entre les entreprises. L’indice est calculé depuis janvier 2003. On l’appelait autrefois l’indice des prix de gros.
Bien que la Banque du Japon ne soit pas un organe administratif gouvernemental, la politique monétaire est considérée comme appartenant à la catégorie administrative et est considérée comme étant conforme au Comité Administratif Indépendant.
Bien que la stabilité des prix à long terme soit importante sur le plan macroéconomique, le secteur politique a tendance à préférer adopter une approche à court terme, de sorte que l’autonomie du point de vue de la sécurité de l’intérêt public à long terme et de la neutralité politique soit reconnue.
L’indice des prix des marchandises d’entreprise (CGPI) est un indice qui mesure la variation des prix de vente des produits achetés par les entreprises japonaises. L’IGP mesure les variations des taux d’inflation au Japon du point de vue du fabricant et est en corrélation avec l’indice des prix à la consommation (IPC).
Il y a beaucoup de catastrophes majeures au Japon, ce qui peut avoir un fort impact sur cet indice. Les indications plus élevées que prévues sont généralement considérées comme favorables/haussières pour le JPY, tandis que les indications plus faibles que prévues sont interprétées comme défavorables/baissières pour le JPY.
Dernières valeurs:
données réelles
Prévision
Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deIndice des prix des marchandises d’entreprise de la Banque du Japon (BoJ) a/a (Bank of Japan (BoJ) Corporate Goods Price Index y/y)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision de l’indicateur économique pour les dates indiquées
Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.
