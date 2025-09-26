L’indice des dépenses des ménages japonais a/a mesure les dépenses totales des ménages japonais au cours du mois donné par rapport au même mois de l’année précédente. L’indice est calculé sur la base d’un échantillon statistique de ménages domestiques.

Le calcul comprend les dépenses en nourriture, logement, services publics, mobilier, habillement, santé, éducation, transports, communications, loisirs, etc. Le Japon se caractérise par le faible prix des denrées alimentaires et le prix élevé de la communication parmi les pays développés.

Les dépenses des ménages mesurent les variations des valeurs corrigées de l’inflation pour toutes les dépenses des consommateurs. L’indice est considéré comme un indicateur de la croissance économique et de l’optimisme des consommateurs. Il permet de mesurer le niveau d’inflation dans le pays. On pense que l’activité de consommation a été supprimée ces dernières années en raison de la hausse progressive des prix malgré le manque de hausse salariale.

Un indice plus élevé que prévu doit être considéré comme favorable/haussier pour le JPY, tandis qu’un indice plus bas que prévu doit être considéré comme défavorable/baissier pour le JPY.

Dernières valeurs: