Calendrier économique
Japon Dépenses des ménages a/a (Japan Household Spending y/y)
|Moyen
|1.4%
|-0.2%
|
1.3%
|Dernière publication
|Importance
|Réel
|Prévision
|
Précédent
|2.5%
|
1.4%
|Prochaine publication
|Réel
|Prévision
|
Précédent
L’indice des dépenses des ménages japonais a/a mesure les dépenses totales des ménages japonais au cours du mois donné par rapport au même mois de l’année précédente. L’indice est calculé sur la base d’un échantillon statistique de ménages domestiques.
Le calcul comprend les dépenses en nourriture, logement, services publics, mobilier, habillement, santé, éducation, transports, communications, loisirs, etc. Le Japon se caractérise par le faible prix des denrées alimentaires et le prix élevé de la communication parmi les pays développés.
Les dépenses des ménages mesurent les variations des valeurs corrigées de l’inflation pour toutes les dépenses des consommateurs. L’indice est considéré comme un indicateur de la croissance économique et de l’optimisme des consommateurs. Il permet de mesurer le niveau d’inflation dans le pays. On pense que l’activité de consommation a été supprimée ces dernières années en raison de la hausse progressive des prix malgré le manque de hausse salariale.
Un indice plus élevé que prévu doit être considéré comme favorable/haussier pour le JPY, tandis qu’un indice plus bas que prévu doit être considéré comme défavorable/baissier pour le JPY.
Dernières valeurs:
données réelles
Prévision
Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deJapon Dépenses des ménages a/a (Japan Household Spending y/y)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision de l’indicateur économique pour les dates indiquées
Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.
Widget de calendrier économique pour votre site web
Créez votre propre calendrier d’événements économiques. Pour ce faire, il suffit d’indiquer sa taille et sa période d’affichage. Vous pouvez utiliser librement ce widget sur vos sites Web. En retour, nous vous demandons de garder le code fourni inchangé.
Les données du calendrier sont fournies telles quelles. La fréquence et le calendrier des communiqués de presse économiques, ainsi que les valeurs des paramètres économiques peuvent changer à notre insu. Vous pouvez utiliser les informations fournies, mais vous acceptez tous les risques associés à la prise de décisions commerciales basées sur les données du calendrier.
Utilisez le plugin officiel pour les sites WordPress