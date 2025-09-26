Calendrier économique
Taux d’utilisation de la capacité au Japon (Japan Capacity Utilization Rate)
|Bas
|-1.1%
|-0.3%
|
-1.8%
|Dernière publication
|Importance
|Réel
|Prévision
|
Précédent
|0.6%
|
-1.1%
|Prochaine publication
|Réel
|Prévision
|
Précédent
Le taux d’utilisation de la capacité indique le pourcentage de la capacité de production actuellement utilisée. Il s’agit d’un indicateur de la croissance de la production et de la demande de produits manufacturés.
Si la capacité utilisée est inférieure à 80 %, la production est considérée comme réduite. La croissance de l’indicateur stimule les pressions inflationnistes et la croissance économique. Dans la plupart des cas, si le taux d’utilisation est stable à plus de 80%, le taux commencera très probablement à augmenter.
Le taux d’utilisation est un concept en économie et en comptabilité de gestion, qui indique la quantité de capacité de production d’équipement que l’entreprise ou le pays utilise réellement. Par conséquent, il se réfère à la production réelle, c’est-à-dire ce qui a été produit « réellement » en utilisant l’équipement installé par rapport au volume potentiel de produits qui peuvent être fabriqués lorsque l’équipement est pleinement utilisé.
La valeur de l’indice est définie comme le volume de production maximal qui peut être produit dans des conditions standard avec une certaine norme pour les jours de fonctionnement, l’équipement et la main-d’œuvre.
La valeur de l’indice qui dépasse la valeur prévue a un impact favorable sur les cours du yen. Cependant, le yen japonais a tendance à être plus affecté par les indicateurs étrangers que les indicateurs nationaux.
Dernières valeurs:
données réelles
Prévision
Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deTaux d’utilisation de la capacité au Japon (Japan Capacity Utilization Rate)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision de l’indicateur économique pour les dates indiquées
Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.
