Taux d’utilisation de la capacité au Japon (Japan Capacity Utilization Rate)

Pays :
Japon
JPY, Yen japonais
Source
Source : Ministère de l' Économie, du Commerce et de l'Industrie. (Ministry of Economy, Trade and Industry)
Secteur
Affaires
Bas -1.1% -0.3%
-1.8%
Dernière publication Importance Réel Prévision
Précédent
0.6%
-1.1%
Prochaine publication Réel Prévision
Précédent
Le taux d’utilisation de la capacité indique le pourcentage de la capacité de production actuellement utilisée. Il s’agit d’un indicateur de la croissance de la production et de la demande de produits manufacturés.

Si la capacité utilisée est inférieure à 80 %, la production est considérée comme réduite. La croissance de l’indicateur stimule les pressions inflationnistes et la croissance économique. Dans la plupart des cas, si le taux d’utilisation est stable à plus de 80%, le taux commencera très probablement à augmenter.

 

Le taux d’utilisation est un concept en économie et en comptabilité de gestion, qui indique la quantité de capacité de production d’équipement que l’entreprise ou le pays utilise réellement. Par conséquent, il se réfère à la production réelle, c’est-à-dire ce qui a été produit « réellement » en utilisant l’équipement installé par rapport au volume potentiel de produits qui peuvent être fabriqués lorsque l’équipement est pleinement utilisé.

La valeur de l’indice est définie comme le volume de production maximal qui peut être produit dans des conditions standard avec une certaine norme pour les jours de fonctionnement, l’équipement et la main-d’œuvre.

La valeur de l’indice qui dépasse la valeur prévue a un impact favorable sur les cours du yen. Cependant, le yen japonais a tendance à être plus affecté par les indicateurs étrangers que les indicateurs nationaux.

Dernières valeurs:

données réelles

Prévision

Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deTaux d’utilisation de la capacité au Japon (Japan Capacity Utilization Rate)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision ​de l’indicateur économique pour les dates indiquées

Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils ​des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.

Date (GMT)
Référence
Réel
Prévision
Précédent
juil. 2025
-1.1%
-0.3%
-1.8%
juin 2025
-1.8%
-0.9%
2.0%
mai 2025
2.0%
-3.5%
1.3%
avr. 2025
1.3%
-0.3%
-2.4%
mars 2025
-2.4%
0.0%
-1.1%
févr. 2025
-1.1%
0.0%
4.5%
janv. 2025
4.5%
-0.3%
-0.2%
déc. 2024
-0.2%
1.6%
-1.9%
nov. 2024
-1.9%
0.9%
2.6%
oct. 2024
2.6%
0.5%
4.4%
sept. 2024
4.4%
-1.4%
-5.3%
août 2024
-5.3%
-1.1%
2.5%
juil. 2024
2.5%
-1.2%
-3.1%
juin 2024
-3.1%
0.3%
4.1%
mai 2024
4.1%
0.3%
avr. 2024
0.3%
1.3%
mars 2024
1.3%
-0.5%
févr. 2024
-0.5%
-7.9%
janv. 2024
-7.9%
0.2%
déc. 2023
-0.1%
0.3%
nov. 2023
0.3%
-0.5%
1.5%
oct. 2023
1.5%
1.3%
0.4%
sept. 2023
0.4%
-1.1%
0.5%
août 2023
0.5%
0.4%
-2.2%
juil. 2023
-2.2%
0.0%
3.8%
juin 2023
3.8%
-1.6%
-6.3%
mai 2023
-6.3%
-2.5%
3.0%
avr. 2023
3.0%
0.3%
0.8%
mars 2023
0.8%
1.5%
3.9%
févr. 2023
3.9%
0.5%
-5.5%
janv. 2023
-5.5%
0.1%
-1.1%
déc. 2022
-1.1%
0.8%
-1.4%
nov. 2022
-1.4%
0.9%
2.2%
oct. 2022
2.2%
-2.2%
-0.4%
sept. 2022
-0.4%
-1.9%
1.2%
août 2022
1.2%
-0.2%
2.4%
juil. 2022
2.4%
1.1%
9.6%
juin 2022
9.6%
-0.7%
-9.2%
mai 2022
-9.2%
1.5%
0.0%
avr. 2022
0.0%
1.6%
-1.6%
mars 2022
-1.6%
-0.1%
1.5%
févr. 2022
1.5%
-3.4%
-3.2%
janv. 2022
-3.2%
-0.3%
-0.4%
déc. 2021
-0.4%
1.6%
8.0%
nov. 2021
8.0%
1.7%
6.2%
oct. 2021
6.2%
0.7%
-7.3%
sept. 2021
-7.3%
0.5%
-3.9%
août 2021
-3.9%
-0.2%
-3.4%
juil. 2021
-3.4%
-0.2%
6.2%
juin 2021
6.2%
-2.1%
-6.8%
