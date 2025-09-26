BoJ Bank Lending a/a indique la dynamique de tous les prêts en cours dans les banques japonaises au cours du mois en cours par rapport au même mois de l’année précédente.

La Banque du Japon a fixé un taux d’intérêt défavorable, ce qui signifie que les taux sont inférieurs à zéro. Il s’agit d’une politique monétaire non traditionnelle utilisée pour stimuler l’économie.

Le prêt de la BOJ fait référence au prêt à une banque qui a un compte courant auprès de la Banque du Japon (BOJ). Il existe trois types de prêts : l’escompte de factures, le prêt de factures et le découvert. L’escompte de facture est un escompte des factures commerciales que l’institution financière a actualisées auprès du partenaire commercial pour répondre aux critères d’admissibilité à la remise. Les prêts de factures comprennent les billets à ordre, les obligations d’État, les titres d’État à court terme, les obligations garanties par le gouvernement, les obligations d’agence FILP, les obligations municipales, les obligations financières, les obligations de sociétés générales, les obligations étrangères libellées en yens, etc. Afin de recevoir des prêts de manière flexible, les institutions financières fournissent à l’avance des garanties à la succursale principale de la Banque du Japon. Le découvert permet aux banques d’emprunter le compte-chèques de la BOJ.

Un indice supérieur à la valeur prévue peut avoir un impact favorable sur le yen japonais. L’augmentation des volumes de prêts laisse présager une amélioration du sentiment des entreprises et une augmentation des investissements. Cependant, le yen japonais a tendance à être plus affecté par les indicateurs étrangers que les indicateurs nationaux.

Dernières valeurs: