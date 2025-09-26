Calendrier économique
Commandes de Machines de Base m/m du Japon (Japan Core Machinery Orders m/m)
|Bas
|-4.6%
|-2.4%
|
3.0%
|Dernière publication
|Importance
|Réel
|Prévision
|
Précédent
|1.0%
|
-4.6%
|Prochaine publication
|Réel
|Prévision
|
Précédent
Les commandes de machines de base du Japon m/m mesurent le montant des nouvelles commandes reçues par les entreprises japonaises de machines au cours d’un mois de référence par rapport au mois précédent. Les entreprises de construction navale et les entreprises complexes énergétiques sont exclues du calcul en raison de la forte volatilité des commandes de leurs produits.
Il s’agit d’un indicateur important de l’investissement et d’un indicateur majeur de la production manufacturière. Il permet de comprendre la tendance des investissements en capital, car les données sont enregistrées au stade où la machine pour l’investissement en capital est commandée auprès du fabricant de la machine.
Les commandes de machines de base sont considérées comme un indicateur de six à neuf mois avant l’investissement réel en capital. Cet indice montre la hausse de la demande intérieure de marchandises durables et des moyens de production.
Des valeurs plus élevées que prévues sont considérées comme favorables/haussières pour le JPY. Les valeurs inférieures aux prévisions sont traitées comme défavorables/baissières pour le JPY. Cependant, comme il y a un changement considérable dans le mouvement mensuel, il est nécessaire de maintenir une base trimestrielle lors de l’analyse.
Dernières valeurs:
données réelles
Prévision
Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deCommandes de Machines de Base m/m du Japon (Japan Core Machinery Orders m/m)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision de l’indicateur économique pour les dates indiquées
Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.
