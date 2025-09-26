Calendrier économique
Réserves internationales du Japon (Japan International Reserves)
|Bas
|$1324.2 B
|
$1304.4 B
|Dernière publication
|Importance
|Réel
|Prévision
|
Précédent
|
$1324.2 B
|Prochaine publication
|Réel
|Prévision
|
Précédent
Les réserves internationales du Japon mesurent la valeur totale des réserves de change et d’or, les positions de réserve du FMI et les droits de tirage spéciaux du Japon. Ils traduisent les coupures en devises étrangères stockées à l’avance par le gouvernement ou la banque centrale au cas où le taux de change du yen chuterait fortement ou si le pays d’origine tombait dans une crise économique et tombait dans le paiement de la dette extérieure. C’est un atout.
Le ministère japonais des Finances a annoncé que les réserves internationales détenues par le ministère des Finances et la Banque du Japon ont atteint un niveau record pour la première fois à la fin du mois de février 2008, dépassant la barre des 1 000 milliards de dollars. Il n’a pas augmenté depuis.
Actuellement, ce montant est estimé à environ 100 000 milliards de yens, soit l’équivalent de 20% du PIB du Japon (produit intérieur brut nominal). Les réserves de change du Japon sont élevées d’un point de vue international, et c’est le deuxième plus grand montant parmi tous les pays, après la Chine.
L’impact de la croissance ou de la baisse des réserves de change sur les cours du yen est indirect. La croissance des réserves de change peut servir de mesure pour soutenir ou faire pression sur le yen, en fonction des objectifs inflationnistes spécifiques de la Banque du Japon.
Dernières valeurs:
données réelles
Le graphique de l'ensemble de l'historique disponible deRéserves internationales du Japon (Japan International Reserves)l'indicateur macroéconomique
