L’IPC annuel traduit les variations des prix des marchandises et services achetés par les ménages au Japon. L’indice évalue les variations de prix du point de vue du consommateur, au cours du mois donné par rapport au même mois de l’année précédente. Le calcul comprend les marchandises et services caractérisant les dépenses des ménages, alors qu’il ne comprend pas les impôts et les paiements sociaux. L’indice est utilisé pour mesurer l’inflation du pays.

En général, l’IPC est un moyen important de mesurer les variations dans les tendances d’achat et l’inflation. Les retombées sur les devises peuvent varier dans les deux sens : en général, la hausse de l’IPC peut entraîner une hausse des taux d’intérêt et une hausse des monnaies locales. Cependant, en période de récession, la hausse de l’IPC peut entraîner un ralentissement économique plus grave et une baisse de la monnaie locale.

Le poids de chaque élément utilisé dans le calcul de l’indice est basé sur les résultats de l’enquête auprès des ménages menée par le Bureau du Ministère de l’Intérieur et des Statistiques. Les prix des articles sont basés sur les prix de détail étudiés par l’enquête sur les statistiques des prix de détail menée par le Bureau du Ministère de l’Intérieur et des Statistiques.

La structure de consommation des ménages est fixe et l’indicateur indique les variations des dépenses pour la consommation fixe, qui sont liées aux fluctuations des prix. Une croissance supérieure aux prévisions est considérée comme un plus pour le yen japonais. Les résultats servent également de base à diverses mesures économiques et révisions des retraites.

Dernières valeurs: