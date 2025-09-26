Calendrier économique
Investissement privé non résidentiel t/t au Japon (Japan Private Non-Residential Investment q/q)
|Bas
|0.6%
|1.3%
|
1.3%
|Dernière publication
|Importance
|Réel
|Prévision
|
Précédent
|-0.8%
|
0.6%
|Prochaine publication
|Réel
|Prévision
|
Précédent
L’investissement privé non résidentiel t/t fait partie du PIB calculé selon l’approche des dépenses. L’indice traduit les volumes d’investissements dans les bâtiments non résidentiels au cours du trimestre en cours par rapport au trimestre précédent.
Pour calculer l’indicateur, le Département des Comptes Nationaux du Cabinet du Japon mène une enquête auprès des sociétés ayant un capital de plus de 10 millions de yens. Les renseignements pertinents sont recueillis auprès de secteurs distincts, y compris les organismes non financiers, les sociétés financières et d’assurance et les organismes non constitués en société (c.-à-d. les ménages, en particulier ceux qui travaillent dans l’agriculture, la fabrication, le commerce, les services et d’autres secteurs). Les entreprises participantes sont divisées en 4 sous-groupes en fonction de leur capital : de 10 à 50 millions de yens, de 50 à 100 millions de yens, de 100 millions à 1 milliard de yens, plus de 1 milliard de yens.
Les participants remplissent le questionnaire, dans lequel ils indiquent le montant de l’investissement pour le trimestre de référence. Si une entreprise n’indique aucune réponse, l’investissement est considéré comme nul pour la période communiquée. Vu que les données d’un trimestre à l’autre peuvent considérablement varier, la désaisonnalisation est appliquée pour permettre une comparaison efficace des variations entre les périodes.
Les valeurs croissantes de l’indice sont considérées comme une amélioration pour l’économie japonaise et sont considérées comme favorables pour la valeur nationale.
Dernières valeurs:
données réelles
Prévision
Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible de Investissement privé non résidentiel t/t au Japon (Japan Private Non-Residential Investment q/q)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision de l’indicateur économique pour les dates indiquées
Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.
