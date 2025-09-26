L’investissement privé non résidentiel t/t fait partie du PIB calculé selon l’approche des dépenses. L’indice traduit les volumes d’investissements dans les bâtiments non résidentiels au cours du trimestre en cours par rapport au trimestre précédent.

Pour calculer l’indicateur, le Département des Comptes Nationaux du Cabinet du Japon mène une enquête auprès des sociétés ayant un capital de plus de 10 millions de yens. Les renseignements pertinents sont recueillis auprès de secteurs distincts, y compris les organismes non financiers, les sociétés financières et d’assurance et les organismes non constitués en société (c.-à-d. les ménages, en particulier ceux qui travaillent dans l’agriculture, la fabrication, le commerce, les services et d’autres secteurs). Les entreprises participantes sont divisées en 4 sous-groupes en fonction de leur capital : de 10 à 50 millions de yens, de 50 à 100 millions de yens, de 100 millions à 1 milliard de yens, plus de 1 milliard de yens.

Les participants remplissent le questionnaire, dans lequel ils indiquent le montant de l’investissement pour le trimestre de référence. Si une entreprise n’indique aucune réponse, l’investissement est considéré comme nul pour la période communiquée. Vu que les données d’un trimestre à l’autre peuvent considérablement varier, la désaisonnalisation est appliquée pour permettre une comparaison efficace des variations entre les périodes.

Les valeurs croissantes de l’indice sont considérées comme une amélioration pour l’économie japonaise et sont considérées comme favorables pour la valeur nationale.

