Le nom officiel de Tankan est « l’enquête d’observation économique à court terme ». Le mot « Tankan » est utilisé au Japon et à l’étranger, et est largement connu à l’étranger. Il s’agit d’une enquête statistique menée par la Banque du Japon sur la base de la loi statistique, qui vise à comprendre avec précision les tendances des entreprises dans tout le pays et à contribuer à la gestion appropriée de la politique monétaire. Elle est mise en œuvre trimestriellement pour environ 10 000 entreprises à travers le pays. L’indice est utilisé pour évaluer le climat d’investissement au Japon.

Tankan étudie les éléments de l’ensemble des activités de l’entreprise, y compris les valeurs réelles et prévues des plans d’affaires tels que les conditions commerciales de l’entreprise, le climat économique, les ventes, les revenus et les dépenses en capital.

BoJ Tankan Large All Industry Capex est la prévision trimestrielle annuelle des dépenses dans tous les secteurs de l’économie japonaise, à l’exception des banques. Le calcul est basé sur l’enquête auprès d’entreprises d’une capitalisation de 1 milliard de JPY.

L’indice est calculé sous la forme d’une projection annuelle du point de vue de chaque trimestre en fonction des données fournies par les personnes interrogées à l’enquête. La croissance de l’indice peut avoir un impact favorable sur le yen.

L’exercice fiscal japonais couvre d’avril à mars de l’année suivante. Chaque trimestre, les personnes interrogées donnent leurs valeurs prévisionnelles pour l’exercice financier, à partir de l’enquête de mars, c’est-à-dire avant le début du prochain exercice.

