L’Indice des prix à la consommation (IPC) de Tokyo, s.a., m/m, montre les variations des prix des marchandises et services achetés par les ménages de la région de Tokyo. L’indice évalue la variation des prix du point de vue du consommateur, au cours du mois donné par rapport au mois précédent. Le calcul comprend les marchandises et services, qui caractérisent les dépenses des ménages, et ne comprend pas les impôts et les paiements sociaux.

Les prix de certaines marchandises et services, en particulier de certains types de fruits et légumes, sont soumis à des fluctuations saisonnières notables, qui ont généralement un caractère cyclique. Un ajustement est appliqué pour éviter les retombées saisonnières et permettre une comparaison efficace de l’IPC d’un mois à l’autre.

L’IPC de Tokyo est publié avant l’IPC national et prévoit une évaluation préliminaire de l’inflation dans le pays.

L’indice est créé sur la base d’enquêtes sur les statistiques des prix de détail publiées par le Ministère de l’Intérieur et des Communications. La collecte de statistiques a commencé en août 1946. Les statistiques courantes se réfèrent à l’indice national des prix à la consommation, contrairement aux indices d’une région tels que l’indice des prix à la consommation du district métropolitain de Tokyo.

Tokyo est une ville immense et les prix ont tendance à être plus élevés par rapport à d’autres régions. En particulier, il y a des endroits où le loyer est plusieurs fois plus élevé que dans d’autres régions, ce qui entraîne la suppression de l’action de consommation. Cependant, comme le revenu moyen est également élevé, il est dans un état qui ne peut pas être dit inconditionnellement.

La valeur de l’indice qui dépasse la valeur prévue a un impact favorable sur les cours du yen.

Dernières valeurs: