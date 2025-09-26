L’indicateur de vente aux enchères publiques des obligations japonaises à 10 ans (JGB) traduit les données sur les ventes d’obligations d’État à 10 ans. Les gouvernements émettent des obligations (bons du Trésor) pour emprunter des fonds aux acheteurs. Le rendement d’une obligation d’État est le revenu qu’un investisseur détenant l’obligation pendant toute sa durée recevra.

Les obligations japonaises sont considérées comme un actif à faible risque et très liquide, car elles sont entièrement garanties par le gouvernement. Le Japon compense la dette du pays par des obligations d’État. Actuellement, la dette dépasse 1000 000 milliards de yens, ce qui est le département public le plus élevé au monde.

Au Japon, certains investisseurs achetait des obligations d’État, mais maintenant il y a une baisse des achats en raison de l’instabilité financière. Le gouvernement exhorte donc la population en général à acheter des obligations d’État en petits lots.

Les fluctuations de rendement donnent une indication de la condition de la dette publique et sont directement liées au taux d’intérêt du yen. Les chiffres affichés dans le calendrier représentent le rendement du JGB mis aux enchères.

Les JGB ont des échéances allant jusqu’à 50 ans. Les gouvernements émettent des bons du Trésor pour emprunter de l’argent afin de combler l’écart entre le montant qu’ils reçoivent en impôts et le montant qu’ils dépensent pour refinancer la dette existante et/ou pour lever des capitaux. Le taux sur un JGB représente le rendement qu’un investisseur recevra en détenant le billet pendant toute sa durée. Tous les soumissionnaires reçoivent le même taux à l’offre la plus élevée acceptée.

Les fluctuations des rendements devraient être surveillées de près en tant qu’indicateur de la condition de la dette publique. Les investisseurs comparent le taux moyen aux enchères au taux des enchères précédentes du même titre.

Dernières valeurs: