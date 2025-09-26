Le stock monétaire M3 de la Banque du Japon traduit la totalité de la quantité de monnaie circulant dans l’économie du pays. L’indice traduit les variations de la masse monétaire au cours du mois donné par rapport au même mois il y a un an.

La masse monétaire M3 comprend les liquidités et les actifs résiduels que les entreprises et les particuliers peuvent utiliser pour effectuer des paiements, ainsi que les dépôts auprès des institutions de dépôt et les dépôts à terme. Le calcul vise à couvrir la totalité de la quantité de monnaie détenue par les ménages privés, les sociétés non financières, les administrations locales et les entreprises municipales. Le calcul ne comprend pas les dépôts, etc. détenus par le gouvernement central, les institutions de dépôt, les compagnies d’assurance, les institutions financières publiques, les banques et les sociétés de portefeuille d’assurance, ainsi que par des non-résidents.

La structure de la masse monétaire est en constante évolution. Par exemple, la proportion d’argent liquide est réduite.

L’indicateur M3 Masse Monétaire caractérise l’inflation dans le pays. La croissance excessive de la masse monétaire peut potentiellement provoquer de l’inflation et faire craindre que le gouvernement ne durcisse la croissance monétaire en permettant aux taux d’intérêt d’augmenter, ce qui à son tour fait baisser les prix futurs. Au Japon, les décisions de la Banque du Japon d’augmenter le volume du yen japonais ne conduisent pas nécessairement à l’inflation, car de nombreux Japonais ont tendance à économiser de l’argent, et en particulier les personnes âgées ont tendance à préférer l’épargne en espèces, appelée « Tansu Yokin ».

Un indice plus élevé que prévu peut être considéré comme favorable/haussier pour le JPY, mais cette relation n’est pas considérée comme fiable.

Dernières valeurs: