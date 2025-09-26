Calendrier économique
Dépenses en capital au Japon a/a (Japan Capital Spending y/y)
|Moyen
|7.6%
|1.9%
|
6.4%
|Dernière publication
|Importance
|Réel
|Prévision
|
Précédent
|3.0%
|
7.6%
|Prochaine publication
|Réel
|Prévision
|
Précédent
L’indice des dépenses en capital du Japon a/a mesure la variation de la valeur globale des investissements en capital effectués par les entreprises japonaises. C’est un indicateur de premier plan de la situation des entreprises et de la santé économique. En général, il traduit la situation financière des sociétés commerciales au Japon.
Le réaménagement à grande échelle des zones urbaines continue de conduire à des investissements en capital de haut niveau. Cependant, le Japon connaît actuellement la récession, appelée « 20 ans perdus ». Pour cette raison, le même niveau ne devrait pas être maintenu à l’avenir. L’absence de prévisions favorables a un impact sur l’investissement.
Un indice plus élevé que prévu doit être considéré comme favorable/haussier pour le JPY, tandis qu’un indice plus bas que prévu doit être considéré comme défavorable/baissier pour le JPY. Cependant, le yen japonais a tendance à être plus affecté par les indicateurs étrangers que les indicateurs nationaux.
Dernières valeurs:
données réelles
Prévision
Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deDépenses en capital au Japon a/a (Japan Capital Spending y/y)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision de l’indicateur économique pour les dates indiquées
Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.
