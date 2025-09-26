L’indice des dépenses en capital du Japon a/a mesure la variation de la valeur globale des investissements en capital effectués par les entreprises japonaises. C’est un indicateur de premier plan de la situation des entreprises et de la santé économique. En général, il traduit la situation financière des sociétés commerciales au Japon.

Le réaménagement à grande échelle des zones urbaines continue de conduire à des investissements en capital de haut niveau. Cependant, le Japon connaît actuellement la récession, appelée « 20 ans perdus ». Pour cette raison, le même niveau ne devrait pas être maintenu à l’avenir. L’absence de prévisions favorables a un impact sur l’investissement.

Un indice plus élevé que prévu doit être considéré comme favorable/haussier pour le JPY, tandis qu’un indice plus bas que prévu doit être considéré comme défavorable/baissier pour le JPY. Cependant, le yen japonais a tendance à être plus affecté par les indicateurs étrangers que les indicateurs nationaux.

Dernières valeurs: