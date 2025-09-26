L’indice des dépenses des ménages m/m du Japon mesure les dépenses totales des ménages japonais au cours du mois donné par rapport au mois précédent. L’indice est calculé sur la base d’un échantillon statistique de ménages dans le pays.

Comme le Japon a quatre saisons, la comparaison mensuelle est affectée par les saisons. Surtout en été, la consommation a tendance à être plus active qu’en hiver. Cependant, dans les années extrêmement chaudes, la consommation est réduite à mesure que la sortie diminue. Comme avril est le mois du début de l’année, la consommation augmente en mars et avril.

Les calculs comprennent les dépenses en nourriture, logement, services publics, meubles, habillement, santé, éducation, transport, communication, loisirs et plus encore.

Cet indice est considéré comme un indicateur de la croissance économique et de l’optimisme des consommateurs. Il est possible de mesurer le niveau d’inflation du pays.

Les dépenses des ménages mesurent la variation de la valeur corrigée de l’inflation de toutes les dépenses des consommateurs. Un indice plus élevé que prévu doit être considéré comme favorable/haussier pour le JPY, tandis qu’un indice plus bas que prévu doit être considéré comme défavorable/baissier pour le JPY.

Dernières valeurs: