Calendrier économique
Dépenses des ménages m/m au Japon (Japan Household Spending m/m)
|Moyen
|1.7%
|0.2%
|
-5.2%
|Dernière publication
|Importance
|Réel
|Prévision
|
Précédent
|-3.3%
|
1.7%
|Prochaine publication
|Réel
|Prévision
|
Précédent
L’indice des dépenses des ménages m/m du Japon mesure les dépenses totales des ménages japonais au cours du mois donné par rapport au mois précédent. L’indice est calculé sur la base d’un échantillon statistique de ménages dans le pays.
Comme le Japon a quatre saisons, la comparaison mensuelle est affectée par les saisons. Surtout en été, la consommation a tendance à être plus active qu’en hiver. Cependant, dans les années extrêmement chaudes, la consommation est réduite à mesure que la sortie diminue. Comme avril est le mois du début de l’année, la consommation augmente en mars et avril.
Les calculs comprennent les dépenses en nourriture, logement, services publics, meubles, habillement, santé, éducation, transport, communication, loisirs et plus encore.
Cet indice est considéré comme un indicateur de la croissance économique et de l’optimisme des consommateurs. Il est possible de mesurer le niveau d’inflation du pays.
Les dépenses des ménages mesurent la variation de la valeur corrigée de l’inflation de toutes les dépenses des consommateurs. Un indice plus élevé que prévu doit être considéré comme favorable/haussier pour le JPY, tandis qu’un indice plus bas que prévu doit être considéré comme défavorable/baissier pour le JPY.
Dernières valeurs:
données réelles
Prévision
Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible de Dépenses des ménages m/m au Japon (Japan Household Spending m/m)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision de l’indicateur économique pour les dates indiquées
Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.
