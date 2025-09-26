Calendrier économique
Travail Gains en espèces au Japon a/a (Japan Labor Cash Earnings y/y)
|Bas
|4.1%
|1.7%
|
3.1%
|Dernière publication
|Importance
|Réel
|Prévision
|
Précédent
|3.5%
|
4.1%
|Prochaine publication
|Réel
|Prévision
|
Précédent
Travail Les gains en espèces a/a indiquent la variation du revenu moyen par employé à temps plein (les impôts ne sont pas inclus) au cours du mois en cours par rapport au même mois de l’année précédente. Le calcul comprend la rémunération des heures supplémentaires et les primes et ne comprend pas le revenu provenant des dividendes et des actifs financiers.
La croissance moyenne des salaires traduit l’expansion économique. L’indice est utilisé pour mesurer l’inflation. La valeur de l’indice qui dépasse la valeur prévue a des répercussions favorables sur le yen.
Au Japon, malgré la reprise économique, les variations des salaires des travailleurs sont très faibles. Il s’agit d’un problème social, car les entreprises japonaises continuent de détenir des réserves internes. En outre, le Japon était autrefois appelé une société de classe moyenne, et beaucoup de gens avaient des revenus similaires, mais l’écart s’est creusé depuis les années 2000. Par conséquent, la répartition des revenus salariaux est un graphique avec deux montagnes.
Le salaire minimum varie en fonction de la région, mais il est presque toujours d’environ 1000 yens / h. En outre, la rémunération des heures supplémentaires n’est souvent pas payée équitablement au Japon, mais de nombreux Japonais ne font toujours pas grève ou ne changent pas d’emploi. Comme la loi rend difficile la baisse des salaires une fois qu’ils sont augmentés, les bénéfices distribués aux travailleurs sont souvent payés avec des primes. Les données sur certains salaires dans les années 2010 ont été effacées parce que le gouvernement les a falsifiées.
Dernières valeurs:
données réelles
Prévision
Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible de Travail Gains en espèces au Japon a/a (Japan Labor Cash Earnings y/y)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision de l’indicateur économique pour les dates indiquées
Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.
Widget de calendrier économique pour votre site web
Créez votre propre calendrier d’événements économiques. Pour ce faire, il suffit d’indiquer sa taille et sa période d’affichage. Vous pouvez utiliser librement ce widget sur vos sites Web. En retour, nous vous demandons de garder le code fourni inchangé.
Les données du calendrier sont fournies telles quelles. La fréquence et le calendrier des communiqués de presse économiques, ainsi que les valeurs des paramètres économiques peuvent changer à notre insu. Vous pouvez utiliser les informations fournies, mais vous acceptez tous les risques associés à la prise de décisions commerciales basées sur les données du calendrier.
Utilisez le plugin officiel pour les sites WordPress