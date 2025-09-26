Travail Les gains en espèces a/a indiquent la variation du revenu moyen par employé à temps plein (les impôts ne sont pas inclus) au cours du mois en cours par rapport au même mois de l’année précédente. Le calcul comprend la rémunération des heures supplémentaires et les primes et ne comprend pas le revenu provenant des dividendes et des actifs financiers.

La croissance moyenne des salaires traduit l’expansion économique. L’indice est utilisé pour mesurer l’inflation. La valeur de l’indice qui dépasse la valeur prévue a des répercussions favorables sur le yen.

Au Japon, malgré la reprise économique, les variations des salaires des travailleurs sont très faibles. Il s’agit d’un problème social, car les entreprises japonaises continuent de détenir des réserves internes. En outre, le Japon était autrefois appelé une société de classe moyenne, et beaucoup de gens avaient des revenus similaires, mais l’écart s’est creusé depuis les années 2000. Par conséquent, la répartition des revenus salariaux est un graphique avec deux montagnes.

Le salaire minimum varie en fonction de la région, mais il est presque toujours d’environ 1000 yens / h. En outre, la rémunération des heures supplémentaires n’est souvent pas payée équitablement au Japon, mais de nombreux Japonais ne font toujours pas grève ou ne changent pas d’emploi. Comme la loi rend difficile la baisse des salaires une fois qu’ils sont augmentés, les bénéfices distribués aux travailleurs sont souvent payés avec des primes. Les données sur certains salaires dans les années 2010 ont été effacées parce que le gouvernement les a falsifiées.

Dernières valeurs: