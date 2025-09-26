Calendrier économique
Compte courant n.d.a. du Japon (Japan Current Account n.s.a.)
|Moyen
|¥2684.3 B
|¥3219.8 B
|
¥1348.2 B
|Dernière publication
|Importance
|Réel
|Prévision
|
Précédent
|¥3823.3 B
|
¥2684.3 B
|Prochaine publication
|Réel
|Prévision
|
Précédent
L’indice du compte courant mesure la différence dans le montant des marchandises, services et intérêts importés et exportés au cours du mois communiqué. L’indice se compose de plusieurs éléments, à qui sont: la balance commerciale nette (exportations moins importations), le revenu net (intérêts, dividendes) et les paiements de transfert entrants (tels que les impôts étrangers, etc.).
En réponse à la révision des normes internationales de la balance des paiements fournie par le FMI, les statistiques japonaises sont également passées aux nouvelles normes. Comme variation majeure, les dépenses d’investissement comprennent désormais les achats d’investissements, mais ne comprennent pas les subventions aux pays en développement, qui ont été incluses dans le compte courant calculé sur une base conventionnelle.
Un indice plus élevé que prévu doit être considéré comme favorable/haussier pour le JPY, tandis qu’un indice plus bas que prévu doit être considéré comme défavorable/baissier pour le JPY.
Dernières valeurs:
données réelles
Prévision
Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deCompte courant n.d.a. du Japon (Japan Current Account n.s.a.)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision de l’indicateur économique pour les dates indiquées
Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.
