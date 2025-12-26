日本核心居民消费价格指数(CPI)年率y/y (Japan Core Consumer Price Index (CPI) y/y)
国家：
日本
JPY, 日元
部门：
价格
|中级别
|3.0%
|2.8%
|
3.0%
|上次发布
|重要性
|实际值
|预测值
|
以前
|2.8%
|
3.0%
|下次发布
|实际值
|预测值
|
以前
核心居民消费价格指数(Core CPI)年率y/y反映了日本家庭已购商品和服务的价格变化。这个指数将指定月份与去年同月相比，从消费者的角度评估价格变化。这个计算包括表示家庭支出的商品和服务，不包含税费和社会支付。由于高波动性，这个指数不包含食品和能源的价格。
这个指数用于评估本国通货膨胀和经济发展。国家核心居民消费价格指数(CPI)是衡量商品和服务（不包括食品和能源）价格波动的指标。
CPI是从消费者的角度来衡量价格波动。超出预期的增长可以被视为是日元的利好。
日本央行(BoJ)通常更关注核心通胀数据。该指数是衡量日本购买趋势和通胀变化的重要方法。近年来，日本消费一直不景气，消费税上调预计会进一步降低消费。
最后值:
真实值
预测值
"日本核心居民消费价格指数(CPI)年率y/y (Japan Core Consumer Price Index (CPI) y/y)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。
真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。
日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
11月 2025
3.0%
2.8%
3.0%
10月 2025
3.0%
3.0%
2.9%
9月 2025
2.9%
2.8%
2.7%
8月 2025
2.7%
3.0%
3.1%
7月 2025
3.1%
3.0%
3.3%
6月 2025
3.3%
3.5%
3.7%
5月 2025
3.7%
3.4%
3.5%
4月 2025
3.5%
3.2%
3.2%
3月 2025
3.2%
3.0%
3.0%
2月 2025
3.0%
3.0%
3.2%
1月 2025
3.2%
2.8%
3.0%
12月 2024
3.0%
2.8%
2.7%
11月 2024
2.7%
2.7%
2.3%
10月 2024
2.3%
2.7%
2.4%
9月 2024
2.4%
2.8%
2.8%
8月 2024
2.8%
2.6%
2.7%
7月 2024
2.7%
2.5%
2.6%
6月 2024
2.6%
2.4%
2.5%
5月 2024
2.5%
2.4%
2.2%
4月 2024
2.2%
2.7%
2.6%
3月 2024
2.6%
2.4%
2.8%
2月 2024
2.8%
1.8%
2.0%
1月 2024
2.0%
2.4%
2.3%
12月 2023
2.3%
2.7%
2.5%
11月 2023
2.5%
2.7%
2.9%
10月 2023
2.9%
2.4%
2.8%
9月 2023
2.8%
2.6%
3.1%
8月 2023
3.1%
2.9%
3.1%
7月 2023
3.1%
3.3%
3.3%
6月 2023
3.3%
3.4%
3.2%
5月 2023
3.2%
4.0%
3.4%
4月 2023
3.4%
2.7%
3.1%
3月 2023
3.1%
2.5%
3.1%
2月 2023
3.1%
4.3%
4.2%
1月 2023
4.2%
4.4%
4.0%
12月 2022
4.0%
3.9%
3.7%
11月 2022
3.7%
3.3%
3.6%
10月 2022
3.6%
2.9%
3.0%
9月 2022
3.0%
3.3%
2.8%
8月 2022
2.8%
2.7%
2.4%
7月 2022
2.4%
2.0%
2.2%
6月 2022
2.2%
-0.1%
2.1%
5月 2022
2.1%
2.2%
2.1%
4月 2022
2.1%
0.6%
0.8%
3月 2022
0.8%
0.2%
0.6%
2月 2022
0.6%
0.1%
0.2%
1月 2022
0.2%
0.8%
0.5%
12月 2021
0.5%
0.5%
0.5%
11月 2021
0.5%
0.0%
0.1%
10月 2021
0.1%
-0.1%
0.1%
