日本银行 (BoJ) 短观报告小型非制造业前景指数 (Bank of Japan (BoJ) Tankan Small Non-Manufacturing Outlook)
|低级别
|10
|8
|
10
|上次发布
|重要性
|实际值
|预测值
|
以前
|9
|
10
|下次发布
|实际值
|预测值
|
以前
短观调查是日本央行基于统计方法进行的一项统计调查，旨在准确了解公司在全国的发展趋势，为货币政策的正确管理做出贡献。小型非制造业前景短观调查指数反映了小型服务业企业有关下季度经济增长步伐和商业环境的预测。
日本大约有380万小型企业。该调查以书面形式或作为季度在线问卷，在全国约10,000家公司实施。受访者会被问及商业状况、供需情况、订单量、就业、利润等方面问题。问题项大致分为反映公司主观判断的“判断项”、反映存款和现金等数字实际值的“销售价值”以及反映计划值的“计数项”。受访者可以从三个选项中做出选择：良好、不太好、不好。
高于预期的数值被视为对JPY报价有利，而低于预期的数值通常被视为不利。
最后值:
真实值
预测值
"日本银行 (BoJ) 短观报告小型非制造业前景指数 (Bank of Japan (BoJ) Tankan Small Non-Manufacturing Outlook)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。
真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。
