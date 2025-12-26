日本提前两个月工业生产预测月率m/m (Japan Industrial Production Forecast 2-month Ahead m/m)
工业生产指数月率m/m衡量的是当预测值反映了两个月后的预期生产水平时，制造业的月度产出。这个预测是根据目前日本的全部生产数据而编制，包括工业、矿产业和能源业。
经济产业省定期进行生产调查，并在调查期间发布1-2个月的生产预测。虽然这一经济部门只占国家GDP的一小部分，但工业生产对利率和消费需求很敏感。因此，提前2个月预测工业生产可以预测未来国内生产总值(GDP)的变化。
每月产量预测的目的是为计算本月和未来几个月的计划产量奠定基础。这个指标可以反映不断变化的经营状况，并提供经济近期走向的看法。
由于生产反映了经济状况，因此积极的预测被认为是整个经济和日元报价的积极因素。相反，负面预测可能意味着国民经济发展放缓，并对本国货币产生不利影响。
"日本提前两个月工业生产预测月率m/m (Japan Industrial Production Forecast 2-month Ahead m/m)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。
日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
1月 2026
N/D
12月 2025
N/D
-0.9%
11月 2025
-0.9%
1.2%
10月 2025
1.2%
-0.3%
9月 2025
-0.3%
0.8%
8月 2025
0.8%
-0.7%
7月 2025
-0.7%
-3.4%
6月 2025
-3.4%
3.9%
5月 2025
3.9%
0.1%
4月 2025
0.1%
-2.0%
3月 2025
-2.0%
1.2%
2月 2025
1.2%
1.3%
1月 2025
1.3%
-0.5%
12月 2024
-0.5%
-3.7%
11月 2024
-3.7%
6.1%
10月 2024
6.1%
-3.3%
9月 2024
-3.3%
0.7%
8月 2024
0.7%
3.6%
7月 2024
3.6%
-5.6%
6月 2024
-5.6%
4.4%
5月 2024
4.4%
3.3%
4月 2024
3.3%
2.0%
3月 2024
2.0%
2.2%
2月 2024
2.2%
-7.2%
1月 2024
-7.2%
3.2%
12月 2023
3.2%
-2.8%
11月 2023
-2.8%
3.8%
10月 2023
3.8%
2.4%
9月 2023
2.4%
1.1%
8月 2023
1.1%
-0.6%
7月 2023
-0.6%
1.2%
6月 2023
1.2%
-2.0%
5月 2023
-2.0%
4.4%
4月 2023
4.4%
0.7%
3月 2023
0.7%
4.1%
2月 2023
4.1%
-0.6%
1月 2023
-0.6%
2.4%
12月 2022
2.4%
0.8%
11月 2022
0.8%
3.2%
10月 2022
3.2%
0.8%
9月 2022
0.8%
6.0%
8月 2022
6.0%
2.5%
7月 2022
2.5%
8.9%
6月 2022
8.9%
-0.8%
5月 2022
-0.8%
9.6%
4月 2022
9.6%
0.1%
3月 2022
0.1%
2.2%
2月 2022
2.2%
5.0%
1月 2022
5.0%
2.1%
12月 2021
2.1%
5.7%
