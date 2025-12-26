日本(BSI)大型制造业商业调查指数 (Japan Business Survey Index (BSI) Large Manufacturing)
国家：
日本
JPY, 日元
部门：
业务
|中级别
|4.7
|0.2
|
3.8
|上次发布
|重要性
|实际值
|预测值
|
以前
|0.0
|
4.7
|下次发布
|实际值
|预测值
|
以前
商业景气指数(BSI)大型制造业条件显示了日本主要制造商对商业环境的评估。该指数被认为是衡量严重依赖制造业的日本经济实力的一个关键指标。
这个指数是基于对拥有公司资产不少于10亿日元的工业企业管理者的调查每月计算而成。资本超过10亿日元的企业只有2500家。
该指数定义了日本制造业和经济总体状况的前景。它可以预测一周后发布的大型制造商短观调查指数的动向。
高于预期的指数值应被视为对JPY有利/看涨，而低于预期的指数值应被视为对JPY不利/看跌。
最后值:
真实值
预测值
"日本(BSI)大型制造业商业调查指数 (Japan Business Survey Index (BSI) Large Manufacturing)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。
真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。
日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
4 Q 2025
4.7
0.2
3.8
3 Q 2025
3.8
-0.8
-4.8
2 Q 2025
-4.8
-2.5
-2.4
1 Q 2025
-2.4
-1.3
6.3
4 Q 2024
6.3
2.9
4.5
3 Q 2024
4.5
3.8
-1.0
2 Q 2024
-1.0
-0.8
-6.7
1 Q 2024
-6.7
-5.5
5.7
4 Q 2023
5.7
7.3
5.4
3 Q 2023
5.4
1.2
-0.4
2 Q 2023
-0.4
0.1
-10.5
1 Q 2023
-10.5
-4.2
-3.6
4 Q 2022
-3.6
0.1
1.7
3 Q 2022
1.7
3.5
-9.9
2 Q 2022
-9.9
-17.3
-7.6
1 Q 2022
-7.6
-0.9
7.9
4 Q 2021
7.9
18.8
7.0
3 Q 2021
7.0
24.7
-1.4
2 Q 2021
-1.4
-23.8
1.6
1 Q 2021
1.6
25.9
21.6
4 Q 2020
21.6
8.8
0.1
3 Q 2020
0.1
-44.2
-52.3
2 Q 2020
-52.3
-13.3
-17.2
1 Q 2020
-17.2
-9.2
-7.8
4 Q 2019
-7.8
4.5
-0.2
3 Q 2019
-0.2
0.8
-10.4
2 Q 2019
-10.4
-2.3
-7.3
1 Q 2019
-7.3
-2.1
5.5
4 Q 2018
5.5
8.3
6.5
3 Q 2018
6.5
3.6
-3.2
2 Q 2018
-3.2
-3.8
2.9
1 Q 2018
2.9
-1.8
9.7
4 Q 2017
9.7
4.2
9.4
3 Q 2017
9.4
4.8
-2.9
2 Q 2017
-2.9
-3.1
1.1
1 Q 2017
1.1
7.5
4 Q 2016
7.5
2.9
3 Q 2016
2.9
-11.1
2 Q 2016
-11.1
-7.9
1 Q 2016
-7.9
3.8
4 Q 2015
3.8
11.0
3 Q 2015
11.0
-6.0
2 Q 2015
-6.0
2.4
1 Q 2015
2.4
8.1
4 Q 2014
8.1
12.7
3 Q 2014
12.7
-13.9
2 Q 2014
-13.9
12.5
1 Q 2014
12.5
9.7
4 Q 2013
9.7
15.2
3 Q 2013
15.2
5.0
