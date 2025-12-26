日本银行(BoJ)核心CPI削减均值年率y/y (Bank of Japan (BoJ) Trimmed Mean Core CPI y/y)
|中级别
|2.2%
|2.5%
|
2.2%
|上次发布
|重要性
|实际值
|预测值
|
以前
|2.2%
|
2.2%
|下次发布
|实际值
|预测值
|
以前
日本银行(BoJ)核心CPI削减均值年率y/y反映了与去年同月相比，在指定月份从消费者角度得出的商品和服务的价格变化。CPI（不包括食品和能源）对季节性波动或政府调控高度敏感，被认为是反映消费价格最可靠的指标。
这是评估核心通货膨胀的另一种方法。除了排除高度波动的产品和能源价格外，10%价格变动最小的消费篮子要素和10%价格变动最大的消费篮子要素也被排除在计算CPI削减均值之外。然后根据剩余的数据集来评估消费篮子。
这种“削减”的基本原理是，有时特定商品或服务的价格变化可能过大或过小，从而影响由此产生的平均通货膨胀值。相关的价格变动可能会干扰产生的价值。例如，如果高波动性项目具有较大的权重，这可能会相应地影响平均值。因此，这些项目被排除在抽样数据计算之外。
该指数是根据总务省公布的零售价格统计调查而编制。统计数据收集始于1946年8月。普通统计是指全国居民消费价格指数。削减CPI被认为是评价中期居民消费价格通胀趋势最合适的指标。
高于预期的数值通常被认为有利于日元(JPY)报价（因为日本银行可以提高利率以对抗通胀，进而吸引外国投资）。
最后值:
真实值
预测值
"日本银行(BoJ)核心CPI削减均值年率y/y (Bank of Japan (BoJ) Trimmed Mean Core CPI y/y)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。
真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。
您网站的经济日历小工具
创建您自己的经济事件日历。为此，只需指定其尺寸及显示周期。您可以在您的网站随意使用这个工具。作为回报，我们要求您不要更改所提供的代码。
日历数据会照原样提供。经济新闻的发布频率和时间表，以及经济参数值可能在没有我们的干预下发生变化。您可以使用提供的信息，但是您需要接受与基于日历数据所作出的交易决策相关的全部风险。
使用适用于WordPress网站的官方插件