日本银行(BoJ)核心CPI削减均值年率y/y反映了与去年同月相比，在指定月份从消费者角度得出的商品和服务的价格变化。CPI（不包括食品和能源）对季节性波动或政府调控高度敏感，被认为是反映消费价格最可靠的指标。

这是评估核心通货膨胀的另一种方法。除了排除高度波动的产品和能源价格外，10%价格变动最小的消费篮子要素和10%价格变动最大的消费篮子要素也被排除在计算CPI削减均值之外。然后根据剩余的数据集来评估消费篮子。

这种“削减”的基本原理是，有时特定商品或服务的价格变化可能过大或过小，从而影响由此产生的平均通货膨胀值。相关的价格变动可能会干扰产生的价值。例如，如果高波动性项目具有较大的权重，这可能会相应地影响平均值。因此，这些项目被排除在抽样数据计算之外。

该指数是根据总务省公布的零售价格统计调查而编制。统计数据收集始于1946年8月。普通统计是指全国居民消费价格指数。削减CPI被认为是评价中期居民消费价格通胀趋势最合适的指标。

高于预期的数值通常被认为有利于日元(JPY)报价（因为日本银行可以提高利率以对抗通胀，进而吸引外国投资）。

最后值: