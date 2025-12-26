日本工业生产指数月率m/m (Japan Industrial Production m/m)
国家：
日本
JPY, 日元
部门：
业务
|中级别
工业生产是衡量经济贸易产业省公布的矿产业和制造业活动的指标。它反映了与上一月份相比，指定月份国内工业行业产出量的变化。这个报告包含日本的全部生产数据，包括工业、矿产业和能源业。
该指数的目的是掌握国内工业产品生产经营场所的生产、运输和库存活动情况，工业设备制造业的经营状况和各种设备生产能力的变化趋势。
工业生产是衡量日本经济的关键指标之一，因为日本国内生产总值(GDP)严重依赖工业品出口。工业生产增长超出预期可能对日元产生积极影响。此外，通过掌握下个月的生产计划，可以快速了解日本的生产活动趋势。
"日本工业生产指数月率m/m (Japan Industrial Production m/m)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。
真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。
11月 2025 序言。
N/D
10月 2025
N/D
10月 2025 序言。
N/D
1.6%
2.6%
9月 2025
2.6%
2.2%
2.2%
9月 2025 序言。
2.2%
-0.4%
-1.5%
8月 2025
-1.5%
-1.2%
-1.2%
8月 2025 序言。
-1.2%
-0.8%
-1.2%
7月 2025
-1.2%
-1.6%
-1.6%
7月 2025 序言。
-1.6%
0.9%
2.1%
6月 2025
2.1%
1.7%
1.7%
6月 2025 序言。
1.7%
0.4%
-0.1%
5月 2025
-0.1%
0.5%
0.5%
5月 2025 序言。
0.5%
0.6%
-1.1%
4月 2025
-1.1%
-0.9%
-0.9%
4月 2025 序言。
-0.9%
-0.6%
0.2%
3月 2025
0.2%
-1.1%
-1.1%
3月 2025 序言。
-1.1%
1.2%
2.3%
2月 2025
2.3%
2.5%
2.5%
2月 2025 序言。
2.5%
-1.2%
-1.1%
1月 2025
-1.1%
-1.1%
-1.1%
1月 2025 序言。
-1.1%
-4.7%
-0.2%
12月 2024
-0.2%
0.3%
0.3%
12月 2024 序言。
0.3%
1.6%
-2.2%
11月 2024
-2.2%
-2.3%
-2.3%
11月 2024 序言。
-2.3%
1.3%
2.8%
10月 2024
2.8%
3.0%
3.0%
10月 2024 序言。
3.0%
-1.9%
1.6%
9月 2024
1.6%
1.4%
1.4%
9月 2024 序言。
1.4%
-0.3%
-3.3%
8月 2024
-3.3%
-3.3%
-3.3%
8月 2024 序言。
-3.3%
-0.3%
3.1%
7月 2024
3.1%
2.8%
2.8%
7月 2024 序言。
2.8%
0.1%
-4.2%
6月 2024
-4.2%
-3.6%
-3.6%
6月 2024 序言。
-3.6%
3.6%
5月 2024
3.6%
-0.9%
5月 2024 序言。
2.8%
-0.9%
4月 2024
-0.9%
4.4%
4月 2024 序言。
-0.1%
4.4%
3月 2024
4.4%
3.8%
3月 2024 序言。
3.8%
-0.6%
2月 2024
-0.6%
-6.7%
2月 2024 序言。
-0.1%
-6.7%
1月 2024
-6.7%
1.2%
1月 2024 序言。
-7.5%
1.4%
12月 2023
1.4%
-0.9%
12月 2023 序言。
1.8%
-0.9%
11月 2023
-0.9%
1.3%
11月 2023 序言。
-0.9%
-1.2%
1.3%
10月 2023
1.3%
1.0%
1.0%
