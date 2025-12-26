短观调查的官方名称是“短期经济观察调查”。“短观调查”一词在日本和国外都有使用，在海外广为人知。这是日本央行根据“统计法”进行的一项统计调查，其目的是准确把握全国的企业趋势，为货币政策的适当管理做出贡献。这个计算每季度在全国大约10,000家公司实施。该指数用于评估日本的投资环境。

短观调查即对公司活动的各个方面进行调查，包括商业计划的实际价值和预测价值，如公司经营状况、经济环境、销售、收入和资本支出等。

日本央行(BOJ)大型全部产业资本支出短观调查是银行业以外日本经济全部行业开支的年度季度预测。这是基于对资本总额达到10亿日元的公司的调查计算而成。

根据调查对象提供的数据，按每个季度的年度预测计算这个指数。该指数增长可能对日元产生积极的影响。

日本财政年度是从4月至来年的3月。从下一个财政年度开始前的3月份调查开始，每个季度受访者都会给出本财政年度的预测值。

