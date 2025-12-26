经济日历部分

经济日历

国家

日本银行(BoJ) 短观报告大型所有产业资本支出 (Bank of Japan (BoJ) Tankan Large All Industry Capex)

国家：
日本
JPY, 日元
源：
日本央行 (Bank of Japan)
部门：
业务
中级别 12.6% 12.3%
12.5%
上次发布 重要性 实际值 预测值
以前
7.1%
12.6%
下次发布 实际值 预测值
以前
  • 概览
  • 图表
  • 历史记录
  • 窗口小工具

短观调查的官方名称是“短期经济观察调查”。“短观调查”一词在日本和国外都有使用，在海外广为人知。这是日本央行根据“统计法”进行的一项统计调查，其目的是准确把握全国的企业趋势，为货币政策的适当管理做出贡献。这个计算每季度在全国大约10,000家公司实施。该指数用于评估日本的投资环境。

短观调查即对公司活动的各个方面进行调查，包括商业计划的实际价值和预测价值，如公司经营状况、经济环境、销售、收入和资本支出等。

日本央行(BOJ)大型全部产业资本支出短观调查是银行业以外日本经济全部行业开支的年度季度预测。这是基于对资本总额达到10亿日元的公司的调查计算而成。

根据调查对象提供的数据，按每个季度的年度预测计算这个指数。该指数增长可能对日元产生积极的影响。

日本财政年度是从4月至来年的3月。从下一个财政年度开始前的3月份调查开始，每个季度受访者都会给出本财政年度的预测值。

最后值:

真实值

预测值

"日本银行(BoJ) 短观报告大型所有产业资本支出 (Bank of Japan (BoJ) Tankan Large All Industry Capex)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。

真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。

日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
4 Q 2025
12.6%
12.3%
12.5%
3 Q 2025
12.5%
11.6%
11.5%
2 Q 2025
11.5%
10.3%
3.1%
1 Q 2025
3.1%
3.4%
11.3%
4 Q 2024
11.3%
10.9%
10.6%
3 Q 2024
10.6%
9.1%
11.1%
2 Q 2024
11.1%
8.8%
4.0%
1 Q 2024
4.0%
4.7%
13.5%
4 Q 2023
13.5%
15.0%
13.6%
3 Q 2023
13.6%
17.8%
13.4%
2 Q 2023
13.4%
3.4%
3.2%
1 Q 2023
3.2%
9.9%
19.2%
4 Q 2022
19.2%
18.4%
21.5%
3 Q 2022
21.5%
9.1%
18.6%
2 Q 2022
18.6%
9.1%
2.2%
1 Q 2022
2.2%
9.3%
9.3%
4 Q 2021
9.3%
1.6%
10.1%
3 Q 2021
10.1%
14.8%
9.6%
2 Q 2021
9.6%
8.7%
3.0%
1 Q 2021
3.0%
3.5%
-1.2%
4 Q 2020
-1.2%
9.0%
1.4%
3 Q 2020
1.4%
11.0%
3.2%
2 Q 2020
3.2%
8.5%
1.8%
1 Q 2020
1.8%
-4.8%
6.8%
4 Q 2019
6.8%
11.5%
6.6%
3 Q 2019
6.6%
6.6%
7.4%
2 Q 2019
7.4%
11.4%
1.2%
1 Q 2019
1.2%
8.0%
14.3%
4 Q 2018
14.3%
10.0%
13.4%
3 Q 2018
13.4%
9.5%
13.6%
2 Q 2018
13.6%
5.9%
2.3%
1 Q 2018
2.3%
5.3%
7.4%
4 Q 2017
7.4%
4.6%
7.7%
3 Q 2017
7.7%
4.1%
8.0%
2 Q 2017
8.0%
3.8%
0.6%
1 Q 2017
0.6%
5.5%
4 Q 2016
5.5%
6.3%
3 Q 2016
6.3%
6.2%
2 Q 2016
6.2%
-0.9%
1 Q 2016
-0.9%
10.8%
4 Q 2015
10.8%
10.9%
3 Q 2015
10.9%
9.3%
2 Q 2015
9.3%
-1.2%
1 Q 2015
-1.2%
8.9%
4 Q 2014
8.9%
8.6%
3 Q 2014
8.6%
7.4%
2 Q 2014
7.4%
0.1%
1 Q 2014
0.1%
4.6%
4 Q 2013
4.6%
5.1%
3 Q 2013
5.1%
5.5%
12
导出报告

您网站的经济日历小工具

创建您自己的经济事件日历。为此，只需指定其尺寸及显示周期。您可以在您的网站随意使用这个工具。作为回报，我们要求您不要更改所提供的代码。

日历数据会照原样提供。经济新闻的发布频率和时间表，以及经济参数值可能在没有我们的干预下发生变化。您可以使用提供的信息，但是您需要接受与基于日历数据所作出的交易决策相关的全部风险。

使用适用于WordPress网站的官方插件

使用适用于WordPress网站的官方插件

下载
MQL5 Algo Trading Community
小工具类型
语言
主题色
日期格式
大小
×
展示信息
默认日历周期
您的嵌入代码