居民消费价格指数(CPI)年率y/y反映了日本家庭已购商品和服务的价格变化。这个指数将指定月份与去年同月相比，从消费者的角度评估价格变化。该计算包括表示家庭支出的商品和服务，不包含税费和社会支付。该指数用于衡量本国的通货膨胀。

一般来说，CPI是衡量购买趋势和通货膨胀变化的重要方法。对货币的影响可以是双向的：一般来说，CPI上升会导致利率上升和本币升值。然而，在经济衰退时期，CPI上升可能导致更严重的经济衰退和本币贬值。

指数计算中使用的各项权重根据总务省统计局进行的家庭调查结果进行计算。项目价格根据总务省统计局零售价格统计调查所得出的零售价格。

家庭消费结构固定，该指标反映了与物价波动有关的固定消费支出的变化。超出预期的增长可以被视为是日元的利好。这些结果也被用作各种经济措施和养老金修订的基础。

