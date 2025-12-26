经济日历部分

国家

东京居民消费价格指数(CPI) s.a. 月率m/m (Tokyo Consumer Price Index (CPI) s.a. m/m)

国家：
日本
JPY, 日元
源：
统计局 (Statistics Bureau)
部门：
价格
低级别 -0.2%
0.3%
上次发布 重要性 实际值 预测值
以前
-0.2%
下次发布 实际值 预测值
以前
东京居民消费价格指数(CPI), s.a.月率m/m显示了东京地区家庭已购商品和服务的价格变化。这个指数将指定月份与上一月份相比，从消费者的角度评估价格变化。这个计算包括表示家庭支出的商品和服务，不包含税费和社会支付。

一些商品和服务的价格，特别是某些种类的水果和蔬菜的价格，会受到明显的季节性波动的影响，这种波动通常具有周期性。采用调整以避免季节性影响，并实现有效的月度同比CPI比较。

东京居民消费价格指数(CPI)将在全国居民消费价格指数(CPI)之前发布，用来初步测评国家通货膨胀水平。

该指数是根据总务省公布的零售价格统计调查而编制。统计数据收集始于1946年8月。普通统计数据是指全国居民消费价格指数，不同于东京都市圈居民消费价格指数的单一地区的消费价格指数。

东京是一个大都市，与其他地区相比，物价趋高。特别是有些地方的租金比其他地区高出好几倍，导致消费行为受到抑制。然而，由于平均收入也比较多，因此处于一种无法无条件说明的状态。

超出预测值的指数值对日元报价有积极影响。

最后值:

真实值

"东京居民消费价格指数(CPI) s.a. 月率m/m (Tokyo Consumer Price Index (CPI) s.a. m/m)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。

日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
12月 2025
-0.2%
0.3%
11月 2025
0.3%
0.6%
10月 2025
0.6%
-0.1%
9月 2025
-0.1%
0.1%
8月 2025
0.1%
0.0%
7月 2025
0.0%
0.0%
6月 2025
0.0%
0.3%
5月 2025
0.3%
0.4%
4月 2025
0.4%
0.3%
3月 2025
0.3%
-0.3%
2月 2025
-0.3%
0.5%
1月 2025
0.5%
0.5%
12月 2024
0.6%
0.5%
11月 2024
0.5%
0.5%
10月 2024
0.5%
-0.3%
9月 2024
-0.2%
0.5%
8月 2024
0.6%
0.1%
7月 2024
0.1%
0.3%
6月 2024
0.3%
0.4%
5月 2024
0.4%
-0.3%
4月 2024
-0.4%
0.3%
3月 2024
0.3%
0.2%
2月 2024
0.3%
0.1%
1月 2024
-0.1%
0.1%
12月 2023
0.0%
-0.2%
11月 2023
-0.2%
0.9%
10月 2023
0.9%
0.2%
9月 2023
0.2%
0.1%
8月 2023
0.1%
0.3%
7月 2023
0.3%
0.2%
6月 2023
0.2%
-0.1%
5月 2023
-0.1%
0.5%
4月 2023
0.5%
0.3%
3月 2023
0.3%
-0.6%
2月 2023
-0.6%
0.7%
1月 2023
0.7%
0.3%
12月 2022
0.3%
0.4%
11月 2022
0.5%
0.5%
10月 2022
0.5%
0.3%
9月 2022
0.3%
0.3%
8月 2022
0.3%
0.4%
7月 2022
0.3%
0.1%
6月 2022
0.1%
0.2%
5月 2022
0.2%
0.3%
4月 2022
0.4%
0.4%
3月 2022
0.4%
0.5%
2月 2022
0.5%
0.3%
1月 2022
0.3%
0.0%
12月 2021
0.1%
0.3%
11月 2021
0.3%
-0.4%
123
导出报告

