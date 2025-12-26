东京居民消费价格指数(CPI), s.a.月率m/m显示了东京地区家庭已购商品和服务的价格变化。这个指数将指定月份与上一月份相比，从消费者的角度评估价格变化。这个计算包括表示家庭支出的商品和服务，不包含税费和社会支付。

一些商品和服务的价格，特别是某些种类的水果和蔬菜的价格，会受到明显的季节性波动的影响，这种波动通常具有周期性。采用调整以避免季节性影响，并实现有效的月度同比CPI比较。

东京居民消费价格指数(CPI)将在全国居民消费价格指数(CPI)之前发布，用来初步测评国家通货膨胀水平。

该指数是根据总务省公布的零售价格统计调查而编制。统计数据收集始于1946年8月。普通统计数据是指全国居民消费价格指数，不同于东京都市圈居民消费价格指数的单一地区的消费价格指数。

东京是一个大都市，与其他地区相比，物价趋高。特别是有些地方的租金比其他地区高出好几倍，导致消费行为受到抑制。然而，由于平均收入也比较多，因此处于一种无法无条件说明的状态。

超出预测值的指数值对日元报价有积极影响。

最后值: