日本工业生产指数年率y/y (Japan Industrial Production y/y)
国家：
日本
JPY, 日元
部门：
业务
|低级别
|N/D
|
|上次发布
|重要性
|实际值
|预测值
|
以前
|下次发布
|实际值
|预测值
|
以前
工业生产年率y/y显示了与去年同月相比，在指定月份日本工业产量的变化。这个报告包含日本的全部生产数据，包括工业、矿产业和能源业。
该指标的目的是掌握生产工业产品的国内经营场所的生产、运输和库存活动，工业设备制造业的经营状况，各种设备的生产能力趋势。
这是衡量日本经济的关键指标之一，因为日本国内生产总值(GDP)严重依赖工业品出口。通过提前两个月了解生产计划，可以快速掌握日本的生产活动。
高于工业生产增长预期被认为对日元有利。
该指标覆盖全国各地的生产,具有较高的效率,因而备受关注。不过,日元受外国指标的影响往往大于国内指标。
最后值:
真实值
预测值
"日本工业生产指数年率y/y (Japan Industrial Production y/y)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。
真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。
日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
11月 2025 序言。
N/D
10月 2025
N/D
10月 2025 序言。
N/D
0.4%
3.8%
9月 2025
3.8%
3.4%
3.4%
9月 2025 序言。
3.4%
0.5%
-1.6%
8月 2025
-1.6%
-1.3%
-1.3%
8月 2025 序言。
-1.3%
0.7%
-0.4%
7月 2025
-0.4%
-0.9%
-0.9%
7月 2025 序言。
-0.9%
0.4%
4.4%
6月 2025
4.4%
4.0%
4.0%
6月 2025 序言。
4.0%
-2.5%
-2.4%
5月 2025
-2.4%
-1.8%
-1.8%
5月 2025 序言。
-1.8%
-0.4%
0.5%
4月 2025
0.5%
0.7%
0.7%
4月 2025 序言。
0.7%
4.7%
1.0%
3月 2025
1.0%
-0.3%
-0.3%
3月 2025 序言。
-0.3%
-3.6%
0.1%
2月 2025
0.1%
0.3%
0.3%
2月 2025 序言。
0.3%
2.5%
2.2%
1月 2025
2.2%
2.6%
2.6%
1月 2025 序言。
2.6%
-0.3%
-1.6%
12月 2024
-1.6%
-1.1%
-1.1%
12月 2024 序言。
-1.1%
-1.4%
-2.7%
11月 2024
-2.7%
-2.8%
-2.8%
11月 2024 序言。
-2.8%
-1.7%
1.4%
10月 2024
1.4%
1.6%
1.6%
10月 2024 序言。
1.6%
-1.9%
-2.6%
9月 2024
-2.6%
-2.8%
-2.8%
9月 2024 序言。
-2.8%
-2.0%
-4.9%
8月 2024
-4.9%
-4.9%
-4.9%
8月 2024 序言。
-4.9%
5.1%
2.9%
7月 2024
2.9%
2.7%
2.7%
7月 2024 序言。
2.7%
-8.7%
-7.9%
6月 2024
-7.9%
-7.3%
-7.3%
6月 2024 序言。
-7.3%
1.1%
5月 2024
1.1%
-1.8%
5月 2024 序言。
0.3%
-1.8%
4月 2024
-1.8%
-6.2%
4月 2024 序言。
-1.0%
-6.2%
3月 2024
-6.2%
-3.9%
3月 2024 序言。
-6.7%
-3.9%
2月 2024
-3.9%
-3.4%
2月 2024 序言。
-3.4%
-1.5%
1月 2024
-1.5%
-0.7%
1月 2024 序言。
-1.5%
-0.7%
12月 2023
-1.0%
-1.4%
12月 2023 序言。
-0.7%
-1.4%
11月 2023
-1.4%
1.1%
11月 2023 序言。
1.4%
2.1%
1.1%
10月 2023
1.1%
0.9%
0.9%
