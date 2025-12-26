日本年度新屋开工率 (Japan Annualized Housing Starts)
国家：
日本
JPY, 日元
部门：
房屋
|低级别
|0.718 M
|
0.803 M
|上次发布
|重要性
|实际值
|预测值
|
以前
|
0.718 M
|下次发布
|实际值
|预测值
|
以前
折合成年率的新屋开工率显示，在报告月份内开工的新屋项目数量的年度变化。该数据由国土、基础设施、交通和旅游局发布。
施工数据很难按月进行比较，因为项目数量高度依赖季节和其他因素。例如，日本的建筑项目数量在雨季后和夏季增加；在较冷的地区，建筑量在晚秋明显减少。因此，经季节性调整转换成年率的新屋指标被认为更为方便，因为它们能够有效地比较各个时期。
开工前，公司应提出开工通知。指标根据这些通知进行计算。公司阐明建筑面积和预计成本，从而可以评估对其他类型生产活动（例如，建筑材料生产）和建筑部门就业的影响。此外，对新房需求的增加可能会提高新购房者所需其他产品的需求，例如新家具、家用电器等。通常，对新房需求的增加表明人口福利的增长。
因此，较高的新屋开工率数值可能对日元报价产生积极影响。
最后值:
真实值
"日本年度新屋开工率 (Japan Annualized Housing Starts)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。
日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
11月 2025
0.718 M
0.803 M
10月 2025
0.803 M
0.728 M
9月 2025
0.728 M
0.711 M
8月 2025
0.711 M
0.712 M
7月 2025
0.712 M
0.647 M
6月 2025
0.647 M
0.529 M
5月 2025
0.529 M
0.626 M
4月 2025
0.626 M
1.080 M
3月 2025
1.080 M
0.805 M
2月 2025
0.805 M
0.774 M
1月 2025
0.774 M
0.787 M
12月 2024
0.787 M
0.775 M
11月 2024
0.775 M
0.779 M
10月 2024
0.779 M
0.800 M
9月 2024
0.800 M
0.777 M
8月 2024
0.777 M
0.773 M
7月 2024
0.773 M
0.765 M
6月 2024
0.765 M
0.813 M
5月 2024
0.813 M
0.880 M
4月 2024
0.880 M
0.760 M
3月 2024
0.760 M
0.795 M
2月 2024
0.795 M
0.802 M
1月 2024
0.802 M
0.814 M
12月 2023
0.814 M
0.775 M
11月 2023
0.775 M
0.808 M
10月 2023
0.808 M
0.800 M
9月 2023
0.800 M
0.812 M
8月 2023
0.812 M
0.778 M
7月 2023
0.778 M
0.811 M
6月 2023
0.811 M
0.862 M
5月 2023
0.862 M
0.771 M
4月 2023
0.771 M
0.877 M
3月 2023
0.877 M
0.859 M
2月 2023
0.859 M
0.893 M
1月 2023
0.893 M
0.846 M
12月 2022
0.846 M
0.838 M
11月 2022
0.838 M
0.871 M
10月 2022
0.871 M
0.857 M
9月 2022
0.857 M
0.903 M
8月 2022
0.903 M
0.825 M
7月 2022
0.825 M
0.845 M
6月 2022
0.845 M
0.828 M
5月 2022
0.828 M
0.883 M
4月 2022
0.883 M
0.927 M
3月 2022
0.927 M
0.872 M
2月 2022
0.872 M
0.820 M
1月 2022
0.820 M
0.838 M
12月 2021
0.838 M
0.848 M
11月 2021
0.848 M
0.892 M
10月 2021
0.892 M
0.845 M
您网站的经济日历小工具
创建您自己的经济事件日历。为此，只需指定其尺寸及显示周期。您可以在您的网站随意使用这个工具。作为回报，我们要求您不要更改所提供的代码。
日历数据会照原样提供。经济新闻的发布频率和时间表，以及经济参数值可能在没有我们的干预下发生变化。您可以使用提供的信息，但是您需要接受与基于日历数据所作出的交易决策相关的全部风险。
使用适用于WordPress网站的官方插件